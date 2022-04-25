الحية: الاحتلال حاول خداع الوسطاء ومن يطالبنا بالهدوء عليه إعادة حقوقنا المسلوبة

رام الله - دنيا الوطنأكد خليل الحية، رئيس مكتب العلاقات العربية والإسلامية في حركة (حماس)، أن الاحتلال الاسرائيلي حاول خداع الوسطاء بزعمه عدم رغبته في التصعيد خلال شهر رمضان المبارك.وأشار الحية في تصريحات لقناة (الأقصى)، مساء اليوم الاثنين، إلى أن الاحتلال يحاول تثبيت وقائع جديدة في القدس، لافتا إلى أنه ليس أمام المواطنين سوى التصدي لمخططاته.وقال الحية: "شعبنا ومقاومته أفشلوا مخططات ذبح القرابين داخل باحات الأقصى"، مضيفا: "كنيسة القيامة لم تسلم من عدوان الاحتلال المتواصل على مقدساتنا".وتابع الحية بقوله: "استبسال المقدسيين وتهديدات المقاومة أجبرت الاحتلال على منع ذبح القرابين ومنع مسيرة الأعلام"، مستطرداً بقوله: "من يطالبنا بالهدوء عليه أن يعيد لنا حقوقنا المسلوبة".في السياق ذاته، أكد رئيس مكتب العلاقات العربية والإسلامية في حركة (حماس)، أن الضفة الغربية تثور وتغلي، لافتا إلى أن حركته حريصة على إيجاد بيئة مقاومة على أرضها.وفيما يتعلق بالأسرى، قال الحية: "الأسرى داخل سجون الاحتلال يتجرعون العذابات ومن حقهم علينا العمل للإفراج عنهم".