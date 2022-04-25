عاجل

  • مجلس الأمن يعقد جلسة نقاش حول الوضع في الشرق الأوسط والقضية الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الحية: الاحتلال حاول خداع الوسطاء ومن يطالبنا بالهدوء عليه إعادة حقوقنا المسلوبة

الحية: الاحتلال حاول خداع الوسطاء ومن يطالبنا بالهدوء عليه إعادة حقوقنا المسلوبة
رام الله - دنيا الوطن
أكد خليل الحية، رئيس مكتب العلاقات العربية والإسلامية في حركة (حماس)، أن الاحتلال الاسرائيلي حاول خداع الوسطاء بزعمه عدم رغبته في التصعيد خلال شهر رمضان المبارك.

وأشار الحية في تصريحات لقناة (الأقصى)، مساء اليوم الاثنين، إلى أن الاحتلال يحاول تثبيت وقائع جديدة في القدس، لافتا إلى أنه ليس أمام المواطنين سوى التصدي لمخططاته.

وقال الحية: "شعبنا ومقاومته أفشلوا مخططات ذبح القرابين داخل باحات الأقصى"، مضيفا: "كنيسة القيامة لم تسلم من عدوان الاحتلال المتواصل على مقدساتنا".

وتابع الحية بقوله: "استبسال المقدسيين وتهديدات المقاومة أجبرت الاحتلال على منع ذبح القرابين ومنع مسيرة الأعلام"، مستطرداً بقوله: "من يطالبنا بالهدوء عليه أن يعيد لنا حقوقنا المسلوبة".

في السياق ذاته، أكد رئيس مكتب العلاقات العربية والإسلامية في حركة (حماس)، أن الضفة الغربية تثور وتغلي، لافتا إلى أن حركته حريصة على إيجاد بيئة مقاومة على أرضها.
وفيما يتعلق بالأسرى، قال الحية: "الأسرى داخل سجون الاحتلال يتجرعون العذابات ومن حقهم علينا العمل للإفراج عنهم".

أخبار ذات صلة

قناة (كان): توقعات بإعادة اغلاق معبر (ايرز) مرة اخرى.. في هذه الحالة

قناة (كان): توقعات بإعادة اغلاق معبر (ايرز) مرة اخرى.. في هذه الحالة

قناة اسرائيلية: قيادة المنطقة الشمالية تستعد لاحتمال تجدد اطلاق صواريخ من لبنان

قناة اسرائيلية: قيادة المنطقة الشمالية تستعد لاحتمال تجدد اطلاق صواريخ من لبنان

القدس: محكمة إسرائيلية تقرر تجميد أوامر هدم 10 شقق سكنية في الطور

القدس: محكمة إسرائيلية تقرر تجميد أوامر هدم 10 شقق سكنية في الطور

مخرجة أمريكية فلسطينية: إسرائيل دولة استعمارية تمارس الفصل العنصري

مخرجة أمريكية فلسطينية: إسرائيل دولة استعمارية تمارس الفصل العنصري

الاحتلال يقرر استئناف دخول العمال والتجار من غزة عبر معبر إيريز

الاحتلال يقرر استئناف دخول العمال والتجار من غزة عبر معبر إيريز

لأول مرة منذ فترة طويلة.. ارتفاع جديد على سعر صرف الدولار

لأول مرة منذ فترة طويلة.. ارتفاع جديد على سعر صرف الدولار

وزيرة الصحة: نتابع موضوع تفشي مرض كبدي غامض في بعض دول العالم

وزيرة الصحة: نتابع موضوع تفشي مرض كبدي غامض في بعض دول العالم

الاحتلال يحول عددا من الأسرى للاعتقال الإداري ويمدد لآخرين

الاحتلال يحول عددا من الأسرى للاعتقال الإداري ويمدد لآخرين

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

متأخر عن الإنجاب (14 عاماً).. مواطن من غزة يناشد الحكومة بتوفير تكاليف علاج له

متأخر عن الإنجاب (14 عاماً).. مواطن من غزة يناشد الحكومة بتوفير تكاليف علاج له

الاحتلال يحول عددا من الأسرى للاعتقال الإداري ويمدد لآخرين

الاحتلال يحول عددا من الأسرى للاعتقال الإداري ويمدد لآخرين

&#34;فدا&#34; يندد بدعوة لازاريني ويؤكد أنها دعوة مرفوضة ومشبوهة

"فدا" يندد بدعوة لازاريني ويؤكد أنها دعوة مرفوضة ومشبوهة

القدس: تجميد أوامر هدم 10 شقق سكنية في الطور

القدس: تجميد أوامر هدم 10 شقق سكنية في الطور

الاحتلال يصدر قرار اعتقال إداري بحق المعتقل سامح كميل

الاحتلال يصدر قرار اعتقال إداري بحق المعتقل سامح كميل

كهرباء غزة وبالتل توقعان اتفاقية شراكة استراتيجية وبروتوكول تعاون في عدة مجالات

كهرباء غزة وبالتل توقعان اتفاقية شراكة استراتيجية وبروتوكول تعاون في عدة مجالات

اللجنة التنفيذية: نرفض أي مساس بوظائف وخدمات (أونروا) ونحذر من محاولات تصفيتها

اللجنة التنفيذية: نرفض أي مساس بوظائف وخدمات (أونروا) ونحذر من محاولات تصفيتها

مركز حقوقي يطالب بحماية الصيادين الفلسطينيين من الانتهاكات الإسرائيلية

مركز حقوقي يطالب بحماية الصيادين الفلسطينيين من الانتهاكات الإسرائيلية

منوعات

شاهد كيف رد زوج أصالة على شائعة إنفصالهم

شاهد كيف رد زوج أصالة على شائعة إنفصالهم

شاهد: شمس الكويتية تعرض نفسها للهجوم بعد تصريحاتها الأخيرة عن الأمومة

شاهد: شمس الكويتية تعرض نفسها للهجوم بعد تصريحاتها الأخيرة عن الأمومة

سمية الخشاب تنهار خلال تشييع جثمان والدتها وغياب الفنانين يحدث ضجة

سمية الخشاب تنهار خلال تشييع جثمان والدتها وغياب الفنانين يحدث ضجة

شاهد: منة عرفة تحدث ضجة &#34;أنا مش أول واحدة تتطلق وترجع لجوزها&#34;

شاهد: منة عرفة تحدث ضجة "أنا مش أول واحدة تتطلق وترجع لجوزها"

شاهد: مدلين طبر تشن هجوم غير متوقع على رامز جلال

شاهد: مدلين طبر تشن هجوم غير متوقع على رامز جلال

بسبب تحريضها ضد الرجال.. ما حقيقة إيقاف رضوى الشربيني عن العمل؟

بسبب تحريضها ضد الرجال.. ما حقيقة إيقاف رضوى الشربيني عن العمل؟

شاهد: شهيرة سعودية تحدث ضجة بفيديو يرصد لحظة طلاقها من زوجها

شاهد: شهيرة سعودية تحدث ضجة بفيديو يرصد لحظة طلاقها من زوجها

شاهد: وائل جسار يوضح حقيقة إرتباطه بفنانة إسرائيلية

شاهد: وائل جسار يوضح حقيقة إرتباطه بفنانة إسرائيلية

بعد خروجه من المستشفى.. عبد الرحمن أبو زهرة يتعرض لأزمة صحية مفاجئة

بعد خروجه من المستشفى.. عبد الرحمن أبو زهرة يتعرض لأزمة صحية مفاجئة

شاهد: إعلامي شهير لبسمة وهبة &#34;وقفوني لأني صانع فتنة&#34;

شاهد: إعلامي شهير لبسمة وهبة "وقفوني لأني صانع فتنة"

عربي

أمير قطر يهنئ ماكرون عقب فوزه بولاية رئاسية ثانية

أمير قطر يهنئ ماكرون عقب فوزه بولاية رئاسية ثانية

وزارة الحج السعودية تغرّم 10 شركات عمرة بقيمة 50 ألف ريال

وزارة الحج السعودية تغرّم 10 شركات عمرة بقيمة 50 ألف ريال

شاهد: محتجُّون يعتدون على وزير الطاقة اللبناني

شاهد: محتجُّون يعتدون على وزير الطاقة اللبناني

إخماد حريق شبّ داخل مستشفى في لبنان

إخماد حريق شبّ داخل مستشفى في لبنان