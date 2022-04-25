قناة (كان): توقعات بإعادة اغلاق معبر (ايرز) مرة اخرى.. في هذه الحالة

رام الله - دنيا الوطنأكدت قناة (كان) الإسرائيلية، أنه إذا تجدد اطلاق الصواريخ من قطاع غزة تجاه مستوطنات الغلاف، فمن المتوقع أن يعاد إغلاق معبر بيت حانون/ ايرز شمالي قطاع غزة، مرة أخرى.وكان موقع (واللا) الإسرائيلي، قد أفاد بأن معبر (ايرز) سيعاد فتحه، غداً الثلاثاء، امام دخول العمال الفلسطينيين في قطاع غزة.وبحسب الموقع، فإنه وبعد تقييم أمني من جانب سلطات الاحتلال تقرر استئناف دخول العمال والتجار من غزة إلى إسرائيل عبر معبر إيريز.يأتي ذلك بعد يومين من إغلاق المعبر إثر إطلاق صواريخ من غزة على إسرائيل.