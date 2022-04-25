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قناة اسرائيلية: قيادة المنطقة الشمالية تستعد لاحتمال تجدد اطلاق صواريخ من لبنان

قناة اسرائيلية: قيادة المنطقة الشمالية تستعد لاحتمال تجدد اطلاق صواريخ من لبنان
رام الله - دنيا الوطن
افادت القناة 14 الإسرائيلية، أنه في قيادة المنطقة الشمالية، يستعدون لاحتمال تجدد إطلاق الصواريخ من الأراضي اللبنانية، لافتة إلى انه اذا حدث ذلك فمن المتوقع أن يكون الرد هذه المرة أكثر تركيزا ضد فرع حماس هناك.

بدورها، قالت قناة (كان) الإسرائيلية: "في فرقة الجليل تقرر فرض "حظر خروج" محدود لبعض قادة الوحدات، حيث تشير التقديرات في "إسرائيل" بأن إطلاق الصواريخ من لبنان أمس، نفذه نشطاء يتبعون لحماس، بتوجيه من قيادة الذراع العسكري في الخارج".

وكان المتحدث باسم جيش الاحتلال الاسرائيلي، قد أعلن فجر اليوم الاثنين، أن صاروخاً واحداً أطلق من جنوب لبنان، تجاه مستوطنة (شلومي) في منطقة الجليل الغربي.

وأشار المتحدث باسم جيش الاحتلال، إلى أنه لم يتم تفعيل صفارات الإنذار في المنطقة، مؤكداًَ أن الصاروخ سقط في منطقة مفتوحة ولم يتسبب بأي إصابات أو أضرار.

ورداً على ذلك، فقد قصفت مدفعية جيش الاحتلال الاسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، عدة أهداف في لبنان.

من جانبه، اكد موقع (حدشوت بتاخون سدي)، أن مدفعية جيش الاحتلال، أطلقت 34 قذيفة على أهداف قرب الحدود اللبنانية.

بدوره، قال يوسي يهوشع، المراسل العسكري لصحيفة (يديعوت أحرونوت): "يبدو أن مطلق الصاروخ من جنوب لبنان على الجليل، خلية تابعة لحركة لحماس في لبنان".

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