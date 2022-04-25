شؤون فلسطينية

لأول مرة منذ فترة طويلة.. ارتفاع جديد على سعر صرف الدولار

لأول مرة منذ فترة طويلة.. ارتفاع جديد على سعر صرف الدولار
رام الله - دنيا الوطن
ارتفع سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الشيكل الإسرائيلي، بشكل حاد مساء اليوم الإثنين.

وسجل سعر صرف الدولار ارتفاعاً لم يصله منذ فترة، حيث وصل سعره قبل قليل إلى 3.30 شيكل، بعد أن سجل صباح اليوم 3.27 شيكلا، في ضوء توقع بزيادة أسعار الفائدة هذه السنة على الدولار.

وفي منتصف نهار اليوم، وصل سعر صرفه إلى 3.29، وهو اعلى سعر يسجله الدولار الأمريكي منذ بداية الشهر الجاري.

يشار إلى أن الدولار بدأ يسجل ارتفاعا ظهر يوم الجمعة الماضية، حيث وصل سعره إلى 3.27.

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