شؤون فلسطينية

الخارجية الفلسطينية: نرفض إغلاق معبر إيرز ونطالب بتدخل دولي عاجل لرفع الحصار عن غزة

الخارجية الفلسطينية: نرفض إغلاق معبر إيرز ونطالب بتدخل دولي عاجل لرفع الحصار عن غزة
رام الله - دنيا الوطن
دانت وزارة الخارجية الفلسطينية، بأشد العبارات اقدام سلطات الاحتلال الإسرائيلي، على اغلاق معبر بيت حانون/ إيرز؛ كجزء لا يتجزأ من سياسة الخنق والتضييقات المفروضة على أهالي قطاع غزة.

واعتبرت الخارجية هذا الاغلاق يندرج في إطار العقوبات الجماعية المفروضة على القطاع لتكريس عزله تماما عن جسد الدولة الفلسطينية، وامتداد للحصار الظالم المفروض على قطاع غزة كشكل من اشكال الاستعمار والفصل العنصري الابارتهايد البغيض.

وأكدت الوزارة على رفضها التام الاجراءات والتدابير الإسرائيلية كافة والتي من شأنها تكريس الاحتلال لأرض دولة فلسطين، بما في ذلك معادلاتها المجتزأة وحلولها المؤقتة مثل "الاقتصاد مقابل الهدوء" وغيرها.

وحملت الوزارة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذا القرار ونتائجه وتداعياته، وتطالب المجتمع الدولي بالتدخل الفوري والعاجل لرفع الحصار الظالم على قطاع غزة بما في ذلك فتح معبر بيت حانون/ إيرز فورا.

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