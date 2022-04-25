كهرباء غزة وبالتل توقعان اتفاقية شراكة استراتيجية وبروتوكول تعاون في عدة مجالات

رام الله - دنيا الوطنوقعت شركة توزيع كهرباء محافظات غزة وشركة الاتصالات الفلسطينية “بالتل" اتفاقية شراكة استراتيجية في عدة مجالات للتعاون.وجرى توقيع الاتفاقية بين م. ماهر عايش مدير عام كهرباء غزة وم.محمد أبو نحلة مدير عام شركة الاتصالات -إقليم غزة بحضور عدد من المدراء من كلا الطرفين ، وذلك صباح اليوم الاثنين 25/4/2022م، في مقر بالتل بإدارة إقليم غزة.وتشمل الاتفاقية التعاون والتنسيق في عدة مجالات من بينها تبادل الخبرات والتدريب وتشجيع التحول لخدمة الشبكة الذكية من خلال تسهيل عمليات الربط عبر خطوط الفايبر التابعة لشركة الإتصالات وكذلك تنفيذ برامج وحملات ومشاريع مشتركة لتحقيق أهداف الطرفين بما يعود على المجتمع بالمنفعة، بالإضافة إلى تعزيز التوجه بين الطرفين لعملية التحول من عدادات الكهرباء الميكانيكية إلى عدادات الكهرباء الذكية من أجل تحفيز المجتمع لذلك وحسب الاتفاقية ستسعى بالتل لإقامة وتنفيذ مشاريع طاقة بديله لمرافقها وربطها بمنظومة شبكة كهرباء غزة لضمان استمرارية خدمات الإتصالات في القطاع، بالإضافة إلى عدد من البنود والمواد الأخرى التي تضمنتها الاتفاقية.وقد دارت العديد من المناقشات بين الطرفين في عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك وأكد الطرفان خلالها على أهمية الاتفاقية وما ستقدمه من خدمة للمجتمع وللمؤسستين الوطنيتين وخاصة خلال هذه الظروف الاستثنائية التي يمر بها قطاع غزة وأهمية التكامل والعمل المشترك لتجاوز الكثير من المعوقات والعراقيل.