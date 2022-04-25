"الشاباك" يدّعي كشفه محاولة حركة الجهاد تأسيس بنية تحتية بالضفة

رام الله - دنيا الوطنزعم جهاز الأمن العام "الشاباك"، كشفه محاولة حركة الجهاد في غزة تأسيس بنية تحتية داخل الضفة الغربية.وادّعى موقع (0404) الإسرائيلي، أنّ "جهاز الأمن العام "الشاباك" قد كشف وأحبط في الأشهر الأخيرة محاولة للجهاد الإسلامي في قطاع غزة لإنشاء بنية تحتية من أجل تنفيذ عمليات أمام أهداف إسرائيلية".وقال الموقع، إنّ "جهاز الأمن العام "الشاباك"، والجيش الإسرائيلي اعتقلا عددًا من الفلسطينيين من جنين والقرى المجاورة، تم تجنيدهم من قبل جهاديين من قطاع غزة من أجل العمل العسكري". وفق ادعائه.