شؤون فلسطينية

مناشدة عاجلة إلى الرئيس الفلسطيني ووزيرة الصحة بتوفير علاج لثلاث مرضى بالسرطان

مناشدة عاجلة إلى الرئيس الفلسطيني ووزيرة الصحة بتوفير علاج لثلاث مرضى بالسرطان
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
وجه المواطن سمير محمد أبو زر 60عام مناشدة الى الرئيس محمود عباس ووزيرة الصحة مي الكيلة والجهات الحكومية والرسمية وفاعلي الخير لمساعدته في العلاج وتوفير مقومات الحياة والعيشة الكريمة.

المواطن سمير أبو زر يعاني من سرطان في جهاز المناعة، والعمود الفقري في الفقرتين الثانية والثالثة، وانزلاق غضروفي في الفقرتين الرابعة والخامسة إضافة إلى أنه يعاني من أمراض الضغط والسكري.

ويذكر المواطن أبو زر أن شخصين أخرين من عائلته مصابون بذات المرض وهم صابرين والتي تعاني من ورم في الغدد الليمفاوية، وأدهم مصاب بورم في الصفائح الدموية.

المواطن أبو زر يسكن في "بيت أجار" لم تدفع أجرته منذ ثلاثة شهور ويهدده مالكه بالطرد إن لم يدفع ما هو مستحق عليه من أجار المنزل وديون الكهرباء والماء.

ويطالب أبو زر بإنقاذ حياته وأبناءه من مرض السرطان الذي ينهش في أجسادهم، وارسال لجنة لتقييم المنزل والكشف عن طبيعة المكان الذي يقطنه.

للتواصل جوال رقم :0597756833
                          0593465188


 


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