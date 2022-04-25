القوى الوطنية والإسلامية ترفض تصريحات لازاريني وتطالب بتوفير حماية دولية لشعبنا الفلسطيني

وأكدت القوى أن جرائم الاحتلال المتصاعدة ضد أبناء شعبنا في كل الأراضي الفلسطينية المحتلة وما يقوم به من حرب مفتوحة على المسجد الأقصى المبارك بما فيه اقتحامات المستوطنين والتنكيل بالمصلين والمرابطين والمعتكفين داخله متزامنا مع منع وصول المصلين إلى المسجد في إطار تقييد الحريات الدينية يتطلب سرعة توفير الحماية الدولية لشعبنا ومقدساتنا الإسلامية والمسيحية.



ورفضت تصريحات المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (اونروا) بنقل بعض صلاحياتها لمنظمات دولية أخرى داخل منظمة الامم المتحدة لتقديم الخدمات نيابة عنها حيث أن هذه التصريحات ليست من صلاحيات المفوض العام ومهام الوكالة الاساسية بإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين بعد تهجيرهم على أيدي العصابات "الصهيونية".



وتوجهت القوى، بالتحية إلى الأسرى والمعتقلين الأبطال في زنازين الاحتلال مؤكدين على صمودهم وهم في مواجهة عدوان الاحتلال وإرادتهم في التحدي وخاصة الأسرى القادة والمرضى والنساء والأطفال وإرادة الأسرى الإداريين برفض محاكم الاحتلال لليوم المائة وخمسة عشر والتحية إلى المضربين عن الطعام الأسير خليل عواودة المضرب لليوم الخامس والخمسين والأسير رائد ريان لليوم التاسع عشر.



كما وتوجهت بالتحية إلى الطبقة العاملة بأسمى التبريكات والتهاني بمناسبة قرب حلول الأول من ايار عيد العمال العالمي وبهذه المناسبة تؤكد القوى على المطالب العادلة للعمال بالالتزام بالحد الأدنى من الأجور ومن قانون عمل عصري وقانون ضمان اجتماعي ومحاكم عمالية تضمن حقوق عمالنا وتظافر كل الجهود لدعمهم وإسنادهم وإيجاد فرص عمل وخاصة عمالنا الذين يعملون في "المستعمرات".



ونعت القوى القائد الوطني صلاح التعمري الذي شارك في كل معارك الدفاع عن الثورة الفلسطينية وأمضى حياته متمسكا بحقوق وثوابت شعبنا ومسيرته القيادية في حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح .



هذا ونعت أيضاً القائد الوطني زياد العارضة عضو المكتب السياسي للجبهة العربية الفلسطينية وعضو القيادة الفلسطينية الذي جسد مسيرة نضالية وكفاحية في كل ساحات العمل الوطني من أجل حرية واستقلال شعبنا.



وتقدمت القوى بالتحية والتبريكات إلى الرفاق في جبهة التحرير الفلسطينية بمناسبة حلول ذكرى انطلاقتهم المجيدة التي تصادف السابع والعشرين من نيسان من كل عام مستذكرين عطائها ومواقفها الوحدوية والنضالية وقادتها الشهداء الأمناء العامون طلعت يعقوب والقائد الوطني الكبير أبو العباس وأبو أحمد حلب وسنوات طويلة من العطاء والتضحية والدور الوحدوي والوطني الريادي في إطار منظمة التحرير الفلسطينية والثورة الفلسطينية المعاصرة.



رام الله - دنيا الوطنعقدت القوى الوطنية والاسلامية اليوم الإثنين، اجتماعا قياديا وجهت في بدايته التهاني والتبريكات لشعبنا الفلسطيني البطل في الوطن وفي مخيمات اللجوء والشتات وامتنا العربية والاسلامية بمناسبة حلول عيد الفصح المجيد وقرب حلول عيد الفطر السعيد مستذكرين شهداء شعبنا وأسراه الأبطال والجرحى في معركة الحرية والاستقلال.