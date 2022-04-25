شؤون فلسطينية

مجموعة السلام العربي تطالب العالم بوقف جرائم الاحتلال في القدس

مجموعة السلام العربي تطالب العالم بوقف جرائم الاحتلال في القدس
أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أدانت مجموعة السلام العربي جرائم الاحتلال في القدس، واقتحام الأقصى. وقالت المجموعة في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أنها "تتابع التطورات العاصفة في أراضي دولة فلسطين وعاصمتها القدس منذ مطلع شهر رمضان المبارك، وممارسات الاحتلال التي تهدف لفرض التقسيم الزماني والمكاني، وتغيير الطابع التاريخي للقدس، وإسقاط الوصاية الأردنية على المقدسات الإسلامية والمسيحية".
 
وتابعت المجموعة في بيانها قولها: "في ذات السياق، وعشية احتفالات الفلسطينيين المسيحيين بعيد الفصح، قيّدت سلطات الاحتلال وصول المصلين لكنيسة القيامة، والذي يعكس إصرار حكومة التغيير الإسرائيلية على انتهاك حقوق الانسان، وحرية المواطنين الفلسطينيين في ممارسة طقوسهم الدينية، وإدارة الظهر للقوانين والأعراف والمواثيق والمعاهدات الدولية وخاصة اتفاقيات جنيف الأربع، وكل قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالأماكن المقدسة.

وعليه فإن مجموعة السلام العربي تعلن:

أولا: إدانتها الواضحة والصريحة لجرائم دولة التطهير العرقي الإسرائيلية ضد أبناء الشعب العربي الفلسطيني من أتباع الديانتين الإسلامية والمسيحية، وتعلن رفضها الحازم لاقتحامات المسجد الأقصى وكنيسة القيامة  .

ثانيا: ترفض ما ترمي إليه الحكومة الإسرائيلية في فرض التقسيم الزماني والمكاني، وتغيير الطابع التاريخي لمدينة القدس ومقدساتها، وتؤكد على التمسك بالوصاية الأردنية على المقدسات الإسلامية والمسيحية .

ثالثا: تثمن بيان اللجنة العربية المعنية بالمقدسات، الذي صدر امس الخميس عن اجتماعها المنعقد في عمان. وتطالب بتكثيف الجهود العربية الرسمية لوقف الانتهاكات الإسرائيلية الخطيرة في الأماكن المقدسة في أنحاء فلسطين .

رابعا: تدعو الدول الإسلامية عموما ومنظمة التعاون الإسلامية والمنظمات الأممية والقارية لاتخاذ مواقف منددة ورافضة للانتهاكات والجرائم الإسرائيلية، ودعم نضال الشعب الفلسطيني في نيل حريته واستقلاله وعودته لأراضيه ودياره التي طرد منها في عام النكبة 1948.

خامسا: تدعو الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي و مجلس الأمن باعتماد المعايير الدولية الناظمة لحل الصراعات، والتوقف عن سياسة الانحياز لدولة الإرهاب الصهيوني المنظم، ودعم خيار السلام على أساس حل الدولتين على حدود الرابع من حزيران 1967 وضمان عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم على أساس القرار الدولي 194 والمساواة الكاملة لأبناء الشعب الفلسطيني في الداخل الفلسطيني .

سادسا: تؤكد مجموعة السلام العربية وقوفها الأكيد والقوي لجانب أبناء الشعب العربي الفلسطيني، وتدعوهم في هذه اللحظة التاريخية الفارقة،  لتجسير المواقف المتباينة والدفع بعربة المصالحة الوطنية على أساس الاتفاقات المبرمة بين حركتي فتح وحماس وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية، وتعزيز عوامل الوحدة والمواجهة التي تواجه الشعب العربي الفلسطيني المناضل.



أخبار ذات صلة

مركز حقوقي يطالب بحماية الصيادين الفلسطينيين من الانتهاكات الإسرائيلية

مركز حقوقي يطالب بحماية الصيادين الفلسطينيين من الانتهاكات الإسرائيلية

وزارة الاقتصاد: إحالة 21 مخالفاً للنيابة لتجاوزهم السقف السعري للسع

وزارة الاقتصاد: إحالة 21 مخالفاً للنيابة لتجاوزهم السقف السعري للسع

منظمة التحرير الفلسطينية تطالب لازاريني بالتراجع عن تصريحاته الأخيرة

منظمة التحرير الفلسطينية تطالب لازاريني بالتراجع عن تصريحاته الأخيرة

روحي فتوح: برحيل صلاح التعمري خسرت فلسطين فارساً من فرسانها الأوفياء

روحي فتوح: برحيل صلاح التعمري خسرت فلسطين فارساً من فرسانها الأوفياء

&#34;الشاباك&#34; يدّعي كشفه محاولة حركة الجهاد تأسيس بنية تحتية بالضفة

"الشاباك" يدّعي كشفه محاولة حركة الجهاد تأسيس بنية تحتية بالضفة

مناشدة عاجلة إلى الرئيس الفلسطيني ووزيرة الصحة بتوفير علاج لثلاث مرضى بالسرطان

مناشدة عاجلة إلى الرئيس الفلسطيني ووزيرة الصحة بتوفير علاج لثلاث مرضى بالسرطان

القوى الوطنية والإسلامية ترفض تصريحات لازاريني وتطالب بتوفير حماية دولية لشعبنا الفلسطيني

القوى الوطنية والإسلامية ترفض تصريحات لازاريني وتطالب بتوفير حماية دولية لشعبنا الفلسطيني

&#34;فدا&#34; يندد بدعوة لازاريني ويؤكد أنها دعوة مرفوضة ومشبوهة

"فدا" يندد بدعوة لازاريني ويؤكد أنها دعوة مرفوضة ومشبوهة

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

متأخر عن الإنجاب (14 عاماً).. مواطن من غزة يناشد الحكومة بتوفير تكاليف علاج له

متأخر عن الإنجاب (14 عاماً).. مواطن من غزة يناشد الحكومة بتوفير تكاليف علاج له

منظمة التحرير الفلسطينية تطالب لازاريني بالتراجع عن تصريحاته الأخيرة

منظمة التحرير الفلسطينية تطالب لازاريني بالتراجع عن تصريحاته الأخيرة

روحي فتوح: برحيل صلاح التعمري خسرت فلسطين فارساً من فرسانها الأوفياء

روحي فتوح: برحيل صلاح التعمري خسرت فلسطين فارساً من فرسانها الأوفياء

مناشدة عاجلة إلى الرئيس الفلسطيني ووزيرة الصحة بتوفير علاج لثلاث مرضى بالسرطان

مناشدة عاجلة إلى الرئيس الفلسطيني ووزيرة الصحة بتوفير علاج لثلاث مرضى بالسرطان

القوى الوطنية والإسلامية ترفض تصريحات لازاريني وتطالب بتوفير حماية دولية لشعبنا الفلسطيني

القوى الوطنية والإسلامية ترفض تصريحات لازاريني وتطالب بتوفير حماية دولية لشعبنا الفلسطيني

التجمع الديمقراطي للمفوض العام: توقف عن المتاجرة ببضاعة وأفكار فاسدة من إنتاج إسرائيل وأمريكا

التجمع الديمقراطي للمفوض العام: توقف عن المتاجرة ببضاعة وأفكار فاسدة من إنتاج إسرائيل وأمريكا

مجموعة السلام العربي تطالب العالم بوقف جرائم الاحتلال في القدس

مجموعة السلام العربي تطالب العالم بوقف جرائم الاحتلال في القدس

&#34;فدا&#34; يندد بدعوة لازاريني ويؤكد أنها دعوة مرفوضة ومشبوهة

"فدا" يندد بدعوة لازاريني ويؤكد أنها دعوة مرفوضة ومشبوهة

منوعات

شاهد كيف رد زوج أصالة على شائعة إنفصالهم

شاهد كيف رد زوج أصالة على شائعة إنفصالهم

شاهد: شمس الكويتية تعرض نفسها للهجوم بعد تصريحاتها الأخيرة عن الأمومة

شاهد: شمس الكويتية تعرض نفسها للهجوم بعد تصريحاتها الأخيرة عن الأمومة

سمية الخشاب تنهار خلال تشييع جثمان والدتها وغياب الفنانين يحدث ضجة

سمية الخشاب تنهار خلال تشييع جثمان والدتها وغياب الفنانين يحدث ضجة

شاهد: منة عرفة تحدث ضجة &#34;أنا مش أول واحدة تتطلق وترجع لجوزها&#34;

شاهد: منة عرفة تحدث ضجة "أنا مش أول واحدة تتطلق وترجع لجوزها"

شاهد: مدلين طبر تشن هجوم غير متوقع على رامز جلال

شاهد: مدلين طبر تشن هجوم غير متوقع على رامز جلال

بسبب تحريضها ضد الرجال.. ما حقيقة إيقاف رضوى الشربيني عن العمل؟

بسبب تحريضها ضد الرجال.. ما حقيقة إيقاف رضوى الشربيني عن العمل؟

شاهد: شهيرة سعودية تحدث ضجة بفيديو يرصد لحظة طلاقها من زوجها

شاهد: شهيرة سعودية تحدث ضجة بفيديو يرصد لحظة طلاقها من زوجها

شاهد: وائل جسار يوضح حقيقة إرتباطه بفنانة إسرائيلية

شاهد: وائل جسار يوضح حقيقة إرتباطه بفنانة إسرائيلية

بعد خروجه من المستشفى.. عبد الرحمن أبو زهرة يتعرض لأزمة صحية مفاجئة

بعد خروجه من المستشفى.. عبد الرحمن أبو زهرة يتعرض لأزمة صحية مفاجئة

شاهد: إعلامي شهير لبسمة وهبة &#34;وقفوني لأني صانع فتنة&#34;

شاهد: إعلامي شهير لبسمة وهبة "وقفوني لأني صانع فتنة"

عربي

أمير قطر يهنئ ماكرون عقب فوزه بولاية رئاسية ثانية

أمير قطر يهنئ ماكرون عقب فوزه بولاية رئاسية ثانية

وزارة الحج السعودية تغرّم 10 شركات عمرة بقيمة 50 ألف ريال

وزارة الحج السعودية تغرّم 10 شركات عمرة بقيمة 50 ألف ريال

شاهد: محتجُّون يعتدون على وزير الطاقة اللبناني

شاهد: محتجُّون يعتدون على وزير الطاقة اللبناني

إخماد حريق شبّ داخل مستشفى في لبنان

إخماد حريق شبّ داخل مستشفى في لبنان