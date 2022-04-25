دولي

بوتن: الغرب لن ينجح في مساعيه لتفكيك وتفتيت روسي

بوتن: الغرب لن ينجح في مساعيه لتفكيك وتفتيت روسي
فلاديمير بوتين - الرئيس الروسي
رام الله - دنيا الوطن
قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إن روسيا " تتعرض لعقوبات وضغوط كبيرة من الغ بالإضافة إلى أننا  نواجه تحديات اقتصادية كبيرة بعد دخولنا إلى أوكرانيا". 

وتابع بوتين خلال كلمة له في اجتماع مع النيابة العامة في روسيا، إننا "سنستخدم كل إمكانيات الدولة للحد من تأثير العقوبات ولدينا كل الإمكانات لتخفيض آثار العقوبات الغربية علينا" 

وأضاف "اقتصاد روسيا يملك كل الإمكانيات للعمل بشكل مستقل ودون أي خلل لافتًا إلى أن الغرب "فشل في تقسيم المجتمع الروسي". 

وأوضح أن "الجنود الروس في أوكرانيا يتعرضون لاستفزازات كبيرة في أوكرانيا، ولفت إلى أنه تم إيقاف " عصابة إجرامية حاولت اغتيال صحفي روسي".

وشدّد على  أن روسيا " تريد تقديم كل المساعدات الضرورية لتهيئة الظروف الملائمة لرجال الأعمال".

ونوّه إلى أن "دبلوماسيون أوروبيون رفيعو المستوى يطالبون النخبة الأوكرانية بالانتصار في ساحة المعركة".

واعتبر بوتين أن "الأوامر بقتل الصحفيين ليست انتهاكا لحرية الكلمة فحسب بل لحقوق الإنسان مبينًا أن "أطراف أوروبية معروفة لدينا تقف وراء محاولات الاغتيال في روسيا". 

وتابع خلال حديثه "المهمة الرئيسية للغرب هي تقسيم المجتمع الروسي وتدمير البلاد من الداخل وهذا لن ينجح". 

وقال إن روسيا "تعرف أسماء عملاء وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية الذين يعملون مع الأجهزة الأمنية الأوكرانية". 

ويُشار إلى أن الحرب الروسية الأوكرانية قد دخلت اليوم شهرها الثالث على التوالي، حيث كان الجيش الروسي قد أعلن يوم 24 شباط/فبراير المنصرم، بدء عملية عسكرية استهدفت البنية التحتية العسكرية في جميع أنحاء أوكرانيا، بالإضافة إلى عدة مطارات ومنشآت رئيسية أخرى. 

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