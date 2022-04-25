إلى أي زمن يعود التمثال الكنعاني الذي عُثر عليه مؤخراً في خانيونس؟

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة السياحة والآثار، اليوم الإثنين، عن عثور مزارع في مدينة خانيونس، جنوب قطاع غزة، على تمثال كنعاني يعود تاريخه لنحو 2500 عام قبل الميلاد، أثناء فلاحته لأرضه.ووفقاً للمعلومات، فإن التمثال يبلغ طوله 22 سم، مصنوع من الحجر الجيري، وبرأس متكامل دون البدن، وملتصق بالرأس تاج الأفعى، التي كانت تستخدم عند الآلهة كرمز للقوة والمنعة.كما ويعود التمثال الكنعاني للمعبودة الكنعانية "عناة"، وهي إلهة الحب والجمال والحرب، حسب الميثولوجيا والعقيدة الكنعانية، وتلقب بالمنتصرة والسعيدة، وتاريخه يعود إلى 2500 سنة قبل الميلاد".ويشار إلى أن العديد من الاكتشافات الأثرية والتاريخية تمت في غزة خلال الفترة الماضية عقب القيام بأعمال حفريات أو بحث من قبل المواطنين في أراضيهم ومنازلهم، ما يشير إلى تعاقب حضارات مختلفة على فلسطين.