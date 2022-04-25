شؤون فلسطينية

خالد مشعل يدعو إلى تشكيل "جيش الأقصى"

خالد مشعل يدعو إلى تشكيل "جيش الأقصى"
خالد مشعل
رام الله - دنيا الوطن
دعا رئيس حركة حماس في الخارج، خالد مشعل، إلى تشكيل ما وصفه "جيش الأقصى" من الأمة، "بحيث يكون للجميع سهم في هذا الجيش، رغم أهمية الحراك الجماهيري والسياسي والإعلامي والدعم المالي".

جاء ذلك في كلمة له خلال اجتماع الائتلاف العالمي لنصرة القدس وفلسطين والائتلافات التخصصية، بحضور جميع مكوناته، و120 من قادة العمل الفلسطيني، من 40 دولة حول العالم.

وقال مشعل: إن "المطلوب في المرحلة القادمة هو استراتيجية ثابتة وواضحة لتحرير المسجد الأقصى"، مضيفا أن "معركة الأيام الأخيرة في ساحات المسجد قادها بضعة مئات من الشباب والنساء المرابطين والمعتكفين فيه"، وفق ما نقل موقع (حرية نيوز).

وأشار إلى أنهم "استماتوا في حمايته والدفاع عنه نيابة عن الأمة جمعاء، وقد تحقق ما أرادنا فنصرنا الله على عدونا، وأوهن كيدهم وقوتهم، وأرغمناهم على التراجع".

وتابع مشعل "إن هذه الأحداث أكدت أن الحياة الحقيقية هي أن نعيش تحت مظلة الجهاد والمقاومة والرباط، وما أعظم أن يكون ذلك تحت راية القدس وفلسطين، وإذا لم تجتمع الأمة على الأقصى، فعلى ماذا تجتمع؟".

وشدد رئيس حماس بالخارج على أن "هذا النصر والإنجاز الذي تحقق في رحاب القدس وساحات الأقصى يحتم أن تكون أيدينا دائما على الزناد، ومنخرطين في ميدان الجهاد".

وأضاف: أن ما تحقق كان بفضل الله، ثم بدور وحضور المرابطين والمعتكفين في الأقصى، الذين كانوا الدرع الأول، والحامي له".

 كما أشاد بالحاضنة الفلسطينية من عشرات الآلاف الذين هبوا نحو الأقصى من القدس والضفة الغربية، ومن شدوا الرحال من فلسطينيي 48، فضلا عن تفاعل شعبنا في الشتات، ومعه شعوب الأمة ومواقف رموزها وهيئاتها العلمائية والسياسية، وعدد من الدول العربية والإسلامية.

أخبار ذات صلة

مجموعة السلام العربي تطالب العالم بوقف جرائم الاحتلال في القدس.

مجموعة السلام العربي تطالب العالم بوقف جرائم الاحتلال في القدس.

&#34;فدا&#34; يندد بدعوة لازاريني ويؤكد أنها دعوة مرفوضة ومشبوهة

"فدا" يندد بدعوة لازاريني ويؤكد أنها دعوة مرفوضة ومشبوهة

دعوات للتصدي لاقتحام المستوطنين يوم غد لمقامات كفل حارس

دعوات للتصدي لاقتحام المستوطنين يوم غد لمقامات كفل حارس

العسومي: مخرجات اجتماع السيسي والعاهل الأردني وولي عهد أبو ظبي تجسد مركزية القضية الفلسطينية

العسومي: مخرجات اجتماع السيسي والعاهل الأردني وولي عهد أبو ظبي تجسد مركزية القضية الفلسطينية

إلى أي زمن يعود التمثال الكنعاني الذي عُثر عليه مؤخراً في خانيونس؟

إلى أي زمن يعود التمثال الكنعاني الذي عُثر عليه مؤخراً في خانيونس؟

&#34;التعاون الإسلامي&#34; ترفض التقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى المبارك

"التعاون الإسلامي" ترفض التقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى المبارك

النائب الرجوب يدعو لوحدة إسلامية مسيحية في فلسطين لمواجهة المحتل

النائب الرجوب يدعو لوحدة إسلامية مسيحية في فلسطين لمواجهة المحتل

هيئة الأسرى: القاصر حسين عبيد تعرض إلى التنكيل والضرب المبرح من قبل جيش الاحتلال

هيئة الأسرى: القاصر حسين عبيد تعرض إلى التنكيل والضرب المبرح من قبل جيش الاحتلال

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

متأخر عن الإنجاب (14 عاماً).. مواطن من غزة يناشد الحكومة بتوفير تكاليف علاج له

متأخر عن الإنجاب (14 عاماً).. مواطن من غزة يناشد الحكومة بتوفير تكاليف علاج له

&#34;فدا&#34; يندد بدعوة لازاريني ويؤكد أنها دعوة مرفوضة ومشبوهة

"فدا" يندد بدعوة لازاريني ويؤكد أنها دعوة مرفوضة ومشبوهة

دعوات للتصدي لاقتحام المستوطنين يوم غد لمقامات كفل حارس

دعوات للتصدي لاقتحام المستوطنين يوم غد لمقامات كفل حارس

العسومي: مخرجات اجتماع السيسي والعاهل الأردني وولي عهد أبو ظبي تجسد مركزية القضية الفلسطينية

العسومي: مخرجات اجتماع السيسي والعاهل الأردني وولي عهد أبو ظبي تجسد مركزية القضية الفلسطينية

&#34;التعاون الإسلامي&#34; ترفض التقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى المبارك

"التعاون الإسلامي" ترفض التقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى المبارك

النائب الرجوب يدعو لوحدة إسلامية مسيحية في فلسطين لمواجهة المحتل

النائب الرجوب يدعو لوحدة إسلامية مسيحية في فلسطين لمواجهة المحتل

هيئة الأسرى: القاصر حسين عبيد تعرض إلى التنكيل والضرب المبرح من قبل جيش الاحتلال

هيئة الأسرى: القاصر حسين عبيد تعرض إلى التنكيل والضرب المبرح من قبل جيش الاحتلال

&#34;دائرة وكالة الغوث في الديمقراطية&#34; مواقف المفوض العام استجابة للضغوط الامريكية الاسرائيلية

"دائرة وكالة الغوث في الديمقراطية" مواقف المفوض العام استجابة للضغوط الامريكية الاسرائيلية

منوعات

شاهد كيف رد زوج أصالة على شائعة إنفصالهم

شاهد كيف رد زوج أصالة على شائعة إنفصالهم

شاهد: شمس الكويتية تعرض نفسها للهجوم بعد تصريحاتها الأخيرة عن الأمومة

شاهد: شمس الكويتية تعرض نفسها للهجوم بعد تصريحاتها الأخيرة عن الأمومة

سمية الخشاب تنهار خلال تشييع جثمان والدتها وغياب الفنانين يحدث ضجة

سمية الخشاب تنهار خلال تشييع جثمان والدتها وغياب الفنانين يحدث ضجة

شاهد: منة عرفة تحدث ضجة &#34;أنا مش أول واحدة تتطلق وترجع لجوزها&#34;

شاهد: منة عرفة تحدث ضجة "أنا مش أول واحدة تتطلق وترجع لجوزها"

شاهد: مدلين طبر تشن هجوم غير متوقع على رامز جلال

شاهد: مدلين طبر تشن هجوم غير متوقع على رامز جلال

بسبب تحريضها ضد الرجال.. ما حقيقة إيقاف رضوى الشربيني عن العمل؟

بسبب تحريضها ضد الرجال.. ما حقيقة إيقاف رضوى الشربيني عن العمل؟

شاهد: شهيرة سعودية تحدث ضجة بفيديو يرصد لحظة طلاقها من زوجها

شاهد: شهيرة سعودية تحدث ضجة بفيديو يرصد لحظة طلاقها من زوجها

شاهد: وائل جسار يوضح حقيقة إرتباطه بفنانة إسرائيلية

شاهد: وائل جسار يوضح حقيقة إرتباطه بفنانة إسرائيلية

بعد خروجه من المستشفى.. عبد الرحمن أبو زهرة يتعرض لأزمة صحية مفاجئة

بعد خروجه من المستشفى.. عبد الرحمن أبو زهرة يتعرض لأزمة صحية مفاجئة

شاهد: إعلامي شهير لبسمة وهبة &#34;وقفوني لأني صانع فتنة&#34;

شاهد: إعلامي شهير لبسمة وهبة "وقفوني لأني صانع فتنة"

عربي

أمير قطر يهنئ ماكرون عقب فوزه بولاية رئاسية ثانية

أمير قطر يهنئ ماكرون عقب فوزه بولاية رئاسية ثانية

وزارة الحج السعودية تغرّم 10 شركات عمرة بقيمة 50 ألف ريال

وزارة الحج السعودية تغرّم 10 شركات عمرة بقيمة 50 ألف ريال

شاهد: محتجُّون يعتدون على وزير الطاقة اللبناني

شاهد: محتجُّون يعتدون على وزير الطاقة اللبناني

إخماد حريق شبّ داخل مستشفى في لبنان

إخماد حريق شبّ داخل مستشفى في لبنان