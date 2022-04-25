حركة فتح تقر الشعار المركزي والبرنامج الخاص بيوم العمال العالمي





رام الله - دنيا الوطنأعتمد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح مفوض عام التعبئة و التنظيم، أحمد حلس، برنامج فعاليات يوم العمال العالمي الأول من آيار/مايو.وأكد جمال عبيد عضو الهيئة القيادية العليا المحافظات الجنوبية مفوض مفوضية الاتحادات والنقابات العمالية و الجرحي بأن "البرنامج المقرر قد عمم على مختلف الأقاليم و المكاتب الحركية والأطر العمالية بعد إعتماد الشعار المركزي ( السواعد السمراء .. تحرير و بناء) والبوستر الرسمي الخاص بالحركة والحملة الالكترونية و كذلك سلسلة الفعاليات و الأنشطة الفرعية في الأقاليم الجنوبية و التي ستأخذ أشكال مختلفة و متعددة".ومن ناحية أخرى، قال جمال عبيد بأن "الحركة العمالية الفلسطينية في فلسطين عامة وغزة خاصة دفعت ثمنا غالياً جراء الحصار و الإنقسام و غياب الحياة النقابية الديمقراطية و أن نسب البطالة في المحافظات الجنوبية شهدت ارتفاعاً غير مسبوق".و دعا عبيد لأن يكون الأول من مايو/آيار هذا العام مختلف نشهد فيه إنهاء الانقسام و تجسيد الوحدة الوطنية الحقيقية في مواجهة مشاريع التصفية و التهويد المنظم لمدينة القدس الشريف عاصمة دولة فلسطين الأبدية.وأشاد عبيد بدور القيادات النقابية و الأطر العمالية الفتحاوية و ما قدمت من شهداء و أسرى و جرحى على طريق الحرية والكرامة والإستقلال.وتقدم عبيد بعظيم التهاني والتبريكات لشعبنا الفلسطيني العظيم عامة و الحركة العمالية و قيادتنا الفلسطينية الباسلة وفي المقدمة منها الرئيس محمود عباس "أبو مازن" خاصة بالتهاني و التبريكات بمناسبة يوم العمال العالمي الأول من أيار و الذي يتزامن مع عيد الفطر السعيد.