على مدار أسبوع.. الصحة تعلن حصيلة وفيات وإصابات كورونا في فلسطين





وسجلت الوزارة، 184 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و373 حالة تعاف خلال الأسبوع الأخير.



وأفادت، بأن 87 إصابة سجلت في الضفة، و37 في قطاع غزة، و60 في مدينة القدس.



وأوضحت الوزارة، أن حالات التعافي سجلت على النحو التالي: 67 في الضفة، و276 في قطاع غزة، و30 في مدينة القدس.



وبينت أن 6 إصابات بفيروس "كورونا" تعالج في المستشفيات، وأن اثنتين منها في العناية المكثفة، واثنتين موصولتين بأجهزة التنفس الاصطناعي.



ولفتت الوزارة إلى أن نسبة الأشخاص مكتملي التطعيم في فلسطين بلغت 51.2%، منها 62.7% في الضفة، و35.5% في قطاع غزة.



رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الصحة، اليوم الإثنين، عن الحصيلة الأسبوعية لوفيات وإصابات فيروس كورونا في فلسطين.