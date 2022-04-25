شؤون فلسطينية

"الغرفة التجارية" بغزة تطلق حملة رمضان الخير لفك الغارمين

"الغرفة التجارية" بغزة تطلق حملة رمضان الخير لفك الغارمين
رام الله - دنيا الوطن
أطلقت غرفة تجارة وصناعة محافظة غزة أمس حملة رمضان الخير لفك الغارمين بمشاركة عضو مجلس الإدارة وأمين الصندوق المهندس محمد الفرعاوي والمدير المالي الأستاذ جهاد مطر ومسؤول العلاقات العامة والإعلام الأستاذ خليل عطاالله.

استهدفت الحملة الغارمين في مراكز توقيف محافظة غزة والبالغ عددهم 56 غارماً، من خلال دفع المبالغ المالية المستحقة عليهم والإفراج عنهم وإغلاق القضايا المرفوعة عليهم.

أوضح المهندس محمد الفرعاوي أن حملة رمضان الخير لفك الغارمين جاءت من منطلق المسؤولية الاجتماعية والوطنية والدينية للغرفة التجارية، وتخفيفاً من المعناه والظروف الاقتصادية التي نعيشها في قطاع غزة، لافتاً إلى أن الحملة شملت الغارمين المحتجزين في مراكز شرطة الزيتون والشجاعية والتفاح والدرج والشيخ رضوان ومركز شرطة الرمال.

وأكد الفرعاوي علي حرص الغرفة التجارية ومجلس إدارتها على الالتزام بواجبتها الوطنية والدينية والمجتمعية، مشيراً إلى أن هذه الحملة هي استكمالاً للحملة التي أطلقتها الغرفة التجارية خلال السنوات السابقة لفك الغارمين خلال شهر رمضان المبارك.

بدوره أشاد العقيد محمد أبو العون بالجهود التي تبذلها الغرفة التجارية بمحافظة غزة من أجل المحافظة على النسيج المجتمعي في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي نعيشها في قطاع غزة، مشيراً إلى أنه تم انهاء ملفات لغارمين بمبالغ مالية متفاوتة وتم منحهم قرار بالإفراج عنهم.







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