شؤون فلسطينية

التنمية بغزة توضح لـ"دنيا الوطن" تفاصيل حملة تحسين منازل الأسر الفقيرة

التنمية بغزة توضح لـ"دنيا الوطن" تفاصيل حملة تحسين منازل الأسر الفقيرة
بيت متهالك
خاص دنيا الوطن- هاني الإمام
أوضحت المتحدثة باسم التنمية الاجتماعية بغزة عزيزة الكحلوت، اليوم الإثنين، تفاصيل جديدة حول حملة التحسينات المُعلن عنها بالأمس، بهدف حصر الأسر الفقيرة التي لديها بيوت وبحاجة إلى تحسين ظروف السكن الخاصة بها.

وقالت الكحلوت في حديث خاص لـ"دنيا الوطن"، إن: "الهدف من الحملة تحسين ظروف السكن وليست بناء بيت من جديد"، مبينةً أن التحسينات قد تشمل كافة أمور الترميم الداخلية كالمطبخ والحمام والجدران.. إلخ.

وأضافت: "هذه الحملة ليست جديدة ولكننا قمنا بتفعيلها من جديد عبر رابط على موقع وزارة التنمية بغزة الالكتروني في إطار التسهيل على الناس، خاصةً آلية التسجيل دون الحاجة للذهاب إلى مكاتب الوزارة المنتشرة بالقطاع".

وذكرت الكحلوت، أنه حال الانتهاء من مرحلة التسجيل سترسل الوزارة لجنةً فنية لتفقد البيت وبحث ماهية التحسينات التي يحتاجها، إضافة إلى مقدار المبلغ المالي لتغطية تكاليف الترميم، مؤكدةً أن المبالغ المالية من يتحكم بها الممول فقط وهو من يضع الحد الأقصى لها.

وبينت، أن قيمة المبلغ المالي المخصص لتحسين كل بيت مسجل لدى الوزارة ليست ثابتة وإنما بحسب حاجة البيت التي تقف على تفاصيلها اللجنة الفنية، بحيث قد يكون المبلغ أكثر أو أقل من 3000 دولار، ووفق سياسة الممول أيضاً.

وتابعت الكحلوت: "نحن الآن في مرحلة البحث عن مؤسسات ممولة وجاري العمل على ذلك"، موضحةً أنه حال توفر الممول من المتوقع البدء بتنفيذ الحملة على أرض الواقع خلال أسبوع واحد وذلك بعد الانتهاء من كافة الإجراءات.

وكانت وزارة التنمية الاجتماعية بغزة، أعلنت أمس الأحد، إطلاق الخدمة الالكترونية لبرنامج تحسين السكن للأسر الفقيرة والتي تهدف لحصر الأسر التي لديها بيوت بحاجة لتحسين ظروف السكن الخاصة بها وإعداد قواعد بيانات كاملة وموحدة.

وكشفت الوزارة، عن الحالات المسموح لها التقدم بالطلبات، أن يكون ذكراً متزوجاً ولديه أسرة مكونة من خمسة أفراد، أو أنثى أرملة أو مطلقة أو مهجورة أو من الحالات المستفيدة من وزارة التنمية الاجتماعية.

ومن بين الحالات أيضاً، أن تكون أنثى عزباء فوق سن 40 عاماً، أو ذكراً متزوجاً فوق سن 50 عاماً وليس لديها أبناء، أو أن تكون الأسرة فقيرة وليس لها مصادر دخل، بالإضافة إلى أن هناك شرطٌ مهم ألا تكون الأسرة قد استفادت سابقاً من مشاريع ترميم زادت قيمتها عن 3000 دولار من أي جهة كانت.

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