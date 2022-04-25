شؤون فلسطينية

محكمة الاحتلال تجمد قرار إخلاء عائلة سالم من منزلها بالشيخ جراح

محكمة الاحتلال تجمد قرار إخلاء عائلة سالم من منزلها بالشيخ جراح
أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت محكمة الصلح التابعة للاحتلال، في مدينة القدس، اليوم الإثنين، تجميد قرار إخلاء عائلة سالم من منزلها في حي الشيخ جراح بشكلٍ مؤقت، بموجب دعوى لجمعيات استيطانية التي تطالب بإخلاء العائلة بزعم ملكية الأرض المقام فوقها منزل العائلة. 

وأفاد موقع (عرب 48)، أن عائلة سالم المهددة بالإخلاء والتهجير من الشيخ جراح، أصدرت بيانًا، قالت فيه إنها "مثلت أمام المحكمة في جلسة للنظر في قضية إخلاء من المنزل". 

وأضافت العائلة أنه ومع ورود جميع الاحتمالات فمن الممكن أن تحكم المحكمة بإخلائنا من منزلنا الذي سكناه بعد النكبة في قالونيا عام 1948 ، "لنبدأ فصلا جديدا من التغريبة التي لا تتوقف". 

ووجهت العائلة نداء عاجل للشعب الفلسطيني بسياسييه وناشطيه وإعلاميه، وكل ذي قدرة على التأثير، بالوقوف معها. 

وكانت سلطة التنفيذ والجباية الإسرائيلية، قد أصدرت في كانون الثاني/يناير الماضي، أمرا بتطبيق قرار إخلاء عائلة سالم من منزلها في الحي بين تاريخي الأول من آذار/ مارس، والأول من نيسان/ أبريل المقبل. 

ويشار إلى أنه في شهر شباط/فبراير الماضي جمّدت المحكمة إخلاء عائلة سالم من منزلها بحي الشيخ جراح، "حتى صدور قرار جديد" بشأن ذلك. 

ويسكن منزل عائلة سالم 11 شخصا، ثلاثة أجيال نشأوا في المنزل، ولد بعضهم وأمضوا حياتهم بأكملها فيه، وهؤلاء الأشخاص، تحاول جمعيات المستوطنين تهجيرهم من بيتهم، تحت رعاية تشريعات إسرائيلية عنصرية وتمييزية، باستخدام قانون الترتيبات القضائية والإدارية. 

 

أخبار ذات صلة

على مدار أسبوع.. الصحة تعلن حصيلة وفيات وإصابات كورونا في فلسطين

على مدار أسبوع.. الصحة تعلن حصيلة وفيات وإصابات كورونا في فلسطين

&#34;الغرفة التجارية&#34; بغزة تطلق حملة رمضان الخير لفك الغارمين

"الغرفة التجارية" بغزة تطلق حملة رمضان الخير لفك الغارمين

التنمية بغزة توضح لـ&#34;دنيا الوطن&#34; تفاصيل حملة تحسين منازل الأسر الفقيرة

التنمية بغزة توضح لـ"دنيا الوطن" تفاصيل حملة تحسين منازل الأسر الفقيرة

وزيرة الصحة: نتابع موضوع تفشي مرض كبدي غامض في بعض دول العالم

وزيرة الصحة: نتابع موضوع تفشي مرض كبدي غامض في بعض دول العالم

نقيب الصيادين لـ&#34;دنيا الوطن&#34;: اعتقال ثلاثة صيادين قبالة شواطئ رفح

نقيب الصيادين لـ"دنيا الوطن": اعتقال ثلاثة صيادين قبالة شواطئ رفح

&#34;الإحصاء&#34;: ارتفاع حاد بمؤشر أسعار تكاليف البناء والطرق وشبكات المياه في الضفة الشهر

"الإحصاء": ارتفاع حاد بمؤشر أسعار تكاليف البناء والطرق وشبكات المياه في الضفة الشهر

&#34;المالية&#34; بغزة تعلن موعد صرف رواتب المتقاعدين عن شهر أبريل

"المالية" بغزة تعلن موعد صرف رواتب المتقاعدين عن شهر أبريل

بقيمة مليون شيكل.. جيش الاحتلال يعلن إحباط تهريب أسلحة على الحدود الأردنية

بقيمة مليون شيكل.. جيش الاحتلال يعلن إحباط تهريب أسلحة على الحدود الأردنية

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

متأخر عن الإنجاب (14 عاماً).. مواطن من غزة يناشد الحكومة بتوفير تكاليف علاج له

متأخر عن الإنجاب (14 عاماً).. مواطن من غزة يناشد الحكومة بتوفير تكاليف علاج له

على مدار أسبوع.. الصحة تعلن حصيلة وفيات وإصابات كورونا في فلسطين

على مدار أسبوع.. الصحة تعلن حصيلة وفيات وإصابات كورونا في فلسطين

&#34;الغرفة التجارية&#34; بغزة تطلق حملة رمضان الخير لفك الغارمين

"الغرفة التجارية" بغزة تطلق حملة رمضان الخير لفك الغارمين

وزيرة الصحة: نتابع موضوع تفشي مرض كبدي غامض في بعض دول العالم

وزيرة الصحة: نتابع موضوع تفشي مرض كبدي غامض في بعض دول العالم

&#34;الإحصاء&#34;: ارتفاع حاد بمؤشر أسعار تكاليف البناء والطرق وشبكات المياه في الضفة الشهر

"الإحصاء": ارتفاع حاد بمؤشر أسعار تكاليف البناء والطرق وشبكات المياه في الضفة الشهر

مرور غزة: ثلاث إصابات إحداها متوسطة في خمسة حوادث سير وقعت بقطاع غزة

مرور غزة: ثلاث إصابات إحداها متوسطة في خمسة حوادث سير وقعت بقطاع غزة

إصابة ثلاثة عمال برصاص الاحتلال قرب طولكرم تتصدر عناوين الصحف الفلسطينية

إصابة ثلاثة عمال برصاص الاحتلال قرب طولكرم تتصدر عناوين الصحف الفلسطينية

قوات الاحتلال تجرف مساحات واسعة من أراضي المواطنين ببيت لحم

قوات الاحتلال تجرف مساحات واسعة من أراضي المواطنين ببيت لحم

منوعات

شاهد كيف رد زوج أصالة على شائعة إنفصالهم

شاهد كيف رد زوج أصالة على شائعة إنفصالهم

شاهد: شمس الكويتية تعرض نفسها للهجوم بعد تصريحاتها الأخيرة عن الأمومة

شاهد: شمس الكويتية تعرض نفسها للهجوم بعد تصريحاتها الأخيرة عن الأمومة

سمية الخشاب تنهار خلال تشييع جثمان والدتها وغياب الفنانين يحدث ضجة

سمية الخشاب تنهار خلال تشييع جثمان والدتها وغياب الفنانين يحدث ضجة

شاهد: منة عرفة تحدث ضجة &#34;أنا مش أول واحدة تتطلق وترجع لجوزها&#34;

شاهد: منة عرفة تحدث ضجة "أنا مش أول واحدة تتطلق وترجع لجوزها"

شاهد: مدلين طبر تشن هجوم غير متوقع على رامز جلال

شاهد: مدلين طبر تشن هجوم غير متوقع على رامز جلال

بسبب تحريضها ضد الرجال.. ما حقيقة إيقاف رضوى الشربيني عن العمل؟

بسبب تحريضها ضد الرجال.. ما حقيقة إيقاف رضوى الشربيني عن العمل؟

شاهد: شهيرة سعودية تحدث ضجة بفيديو يرصد لحظة طلاقها من زوجها

شاهد: شهيرة سعودية تحدث ضجة بفيديو يرصد لحظة طلاقها من زوجها

شاهد: وائل جسار يوضح حقيقة إرتباطه بفنانة إسرائيلية

شاهد: وائل جسار يوضح حقيقة إرتباطه بفنانة إسرائيلية

بعد خروجه من المستشفى.. عبد الرحمن أبو زهرة يتعرض لأزمة صحية مفاجئة

بعد خروجه من المستشفى.. عبد الرحمن أبو زهرة يتعرض لأزمة صحية مفاجئة

شاهد: إعلامي شهير لبسمة وهبة &#34;وقفوني لأني صانع فتنة&#34;

شاهد: إعلامي شهير لبسمة وهبة "وقفوني لأني صانع فتنة"

عربي

أمير قطر يهنئ ماكرون عقب فوزه بولاية رئاسية ثانية

أمير قطر يهنئ ماكرون عقب فوزه بولاية رئاسية ثانية

وزارة الحج السعودية تغرّم 10 شركات عمرة بقيمة 50 ألف ريال

وزارة الحج السعودية تغرّم 10 شركات عمرة بقيمة 50 ألف ريال

إخماد حريق شبّ داخل مستشفى في لبنان

إخماد حريق شبّ داخل مستشفى في لبنان

مدفعية الاحتلال تقصف عدة أهداف في لبنان رداً على إطلاق صاروخ

مدفعية الاحتلال تقصف عدة أهداف في لبنان رداً على إطلاق صاروخ