محكمة الاحتلال تجمد قرار إخلاء عائلة سالم من منزلها بالشيخ جراح

رام الله - دنيا الوطنأعلنت محكمة الصلح التابعة للاحتلال، في مدينة القدس، اليوم الإثنين، تجميد قرار إخلاء عائلة سالم من منزلها في حي الشيخ جراح بشكلٍ مؤقت، بموجب دعوى لجمعيات استيطانية التي تطالب بإخلاء العائلة بزعم ملكية الأرض المقام فوقها منزل العائلة.وأفاد موقع (عرب 48)، أن عائلة سالم المهددة بالإخلاء والتهجير من الشيخ جراح، أصدرت بيانًا، قالت فيه إنها "مثلت أمام المحكمة في جلسة للنظر في قضية إخلاء من المنزل".وأضافت العائلة أنه ومع ورود جميع الاحتمالات فمن الممكن أن تحكم المحكمة بإخلائنا من منزلنا الذي سكناه بعد النكبة في قالونيا عام 1948 ، "لنبدأ فصلا جديدا من التغريبة التي لا تتوقف".ووجهت العائلة نداء عاجل للشعب الفلسطيني بسياسييه وناشطيه وإعلاميه، وكل ذي قدرة على التأثير، بالوقوف معها.وكانت سلطة التنفيذ والجباية الإسرائيلية، قد أصدرت في كانون الثاني/يناير الماضي، أمرا بتطبيق قرار إخلاء عائلة سالم من منزلها في الحي بين تاريخي الأول من آذار/ مارس، والأول من نيسان/ أبريل المقبل.ويشار إلى أنه في شهر شباط/فبراير الماضي جمّدت المحكمة إخلاء عائلة سالم من منزلها بحي الشيخ جراح، "حتى صدور قرار جديد" بشأن ذلك.ويسكن منزل عائلة سالم 11 شخصا، ثلاثة أجيال نشأوا في المنزل، ولد بعضهم وأمضوا حياتهم بأكملها فيه، وهؤلاء الأشخاص، تحاول جمعيات المستوطنين تهجيرهم من بيتهم، تحت رعاية تشريعات إسرائيلية عنصرية وتمييزية، باستخدام قانون الترتيبات القضائية والإدارية.