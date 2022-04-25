"الإحصاء": ارتفاع حاد بمؤشر أسعار تكاليف البناء والطرق وشبكات المياه في الضفة الشهر
قال الجهاز المركزي للإحصاء إن ارتفاعا حادا طرأ على مؤشر أسعار تكاليف البناء والطرق وشبكات المياه في الضفة الغربية خلال شهر آذار/مارس الماضي.
وأوضح "الإحصاء" في تقرير أعده بهذا الخصوص، أن أسعار تكاليف البناء للمباني السكنية في الضفة سجلت ارتفاعاً حاداً نسبته 3.60% خلال الشهر المرصود، مقارنة بالشهر الذي سبقه، إذ ارتفع الرقم القياسي لأسعار تكاليف البناء للمباني السكنية إلى 119.58، مقارنة بـ 115.43 خلال شهر شباط (سنة الأساس 2013=100).
وعلى مستوى المجموعات الرئيسية، سجلت أسعار مجموعة تكاليف وأجور عمال ارتفاعاً نسبته 4.69%، وأسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية ارتفاعاً نسبته 3.45%، "حيث ارتفعت أسعار الحديد والصلب بنسبة 17.25%"، وأسعار مجموعة استئجار المعدات ارتفاعاً نسبته 0.23% خلال شهر آذار مقارنة بالشهر السابق.
كما سجلت أسعار تكاليف البناء للمباني غير السكنية في الضفة ارتفاعا حادا نسبته 3.54% خلال شهر آذار، إذ ارتفع الرقم القياسي لأسعار تكاليف البناء للمباني غير السكنية إلى 118.83، مقارنة بـ 114.77 خلال شهر شباط (سنة الأساس 2013=100).
وعلى مستوى المجموعات الرئيسية، سجلت أسعار مجموعة تكاليف وأجور عمال ارتفاعاً نسبته 4.69%، وأسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية ارتفاعاً نسبته 3.36%، حيث ارتفعت اسعار الحديد والصلب بنسبة 17.25%"، وأسعار مجموعة استئجار المعدات ارتفاعاً نسبته 0.23% خلال شهر آذار مقارنة بالشهر السابق.
وسجلت أسعار تكاليف البناء لمباني العظم في الضفة ارتفاعاً حاداً نسبته 5.28%، إذ ارتفع الرقم القياسي لأسعار تكاليف البناء لمباني العظم إلى 122.44 مقارنة بـ 116.30 خلال الشهر السابق (سنة الأساس 2013=100).
وعلى مستوى المجموعات الرئيسية، سجلت أسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية ارتفاعاً نسبته 6.28%، "حيث ارتفعت أسعار الحديد والصلب بنسبة 17.25%"، وأسعار مجموعة تكاليف وأجور عمال ارتفاعاً نسبته 4.03%، وأسعار مجموعة استئجار المعدات ارتفاعاً نسبته 0.23% خلال شهر آذار مقارنة بالشهر السابق.
وسجلت أسعار تكاليف إنشاء الطرق بأنواعها المختلفة في الضفة ارتفاعا حادا نسبته 2.65%، إذ ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار تكاليف الطرق إلى 113.61 مقارنة بـ 110.68 خلال الشهر السابق (شهر الأساس كانون أول 2008=100).
وعلى مستوى المجموعات الرئيسية، سجلت أسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية ارتفاعاً نسبته 3.34%، "حيث ارتفعت أسعار الحديد والصلب بنسبة 17.70%"، وأسعار مجموعة تكاليف وأجور عمال ارتفاعاً نسبته 2.86%، وأسعار مجموعة استئجار المعدات ارتفاعاً نسبته 1.75%، وأسعار مجموعة تكاليف تشغيل معدات وصيانة ارتفاعاً نسبته 0.11% خلال شهر آذار 2022 مقارنة بالشهر السابق.
كما سجلت أسعار تكاليف إنشاء شبكات المياه ارتفاعاً حاداً نسبته 2.75%، إذ ارتفع الرقم القياسي لأسعار تكاليف إنشاء شبكات المياه إلى 129.39 مقارنة بـ 125.93 خلال الشهر السابق (شهر الأساس كانون ثاني 2010=100).
وعلى مستوى أسعار خزانات المياه سجل الرقم القياسي ارتفاعاً حاداً نسبته 7.21%، إذ ارتفع الرقم القياسي إلى 127.29 مقارنة بـ 118.73 خلال الشهر الذي سبقه، كما سجلت أسعار شبكات المياه ارتفاعاً نسبته 0.89%، إذ ارتفع الرقم القياسي إلى 130.35 مقارنة بـ 129.20 خلال الشهر الذي سبقه.
فيما سجلت أسعار تكاليف إنشاء شبكات المجاري في الضفة ارتفاعاً نسبته 0.86%، إذ ارتفع الرقم القياسي إلى 112.83 مقارنة بـ 111.87 خلال الشهر السابق (شهر الأساس كانون ثاني 2010=100).
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