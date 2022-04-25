"الإحصاء": ارتفاع حاد بمؤشر أسعار تكاليف البناء والطرق وشبكات المياه في الضفة الشهر

رام الله - دنيا الوطنقال الجهاز المركزي للإحصاء إن ارتفاعا حادا طرأ على مؤشر أسعار تكاليف البناء والطرق وشبكات المياه في الضفة الغربية خلال شهر آذار/مارس الماضي.وأوضح "الإحصاء" في تقرير أعده بهذا الخصوص، أن أسعار تكاليف البناء للمباني السكنية في الضفة سجلت ارتفاعاً حاداً نسبته 3.60% خلال الشهر المرصود، مقارنة بالشهر الذي سبقه، إذ ارتفع الرقم القياسي لأسعار تكاليف البناء للمباني السكنية إلى 119.58، مقارنة بـ 115.43 خلال شهر شباط (سنة الأساس 2013=100).وعلى مستوى المجموعات الرئيسية، سجلت أسعار مجموعة تكاليف وأجور عمال ارتفاعاً نسبته 4.69%، وأسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية ارتفاعاً نسبته 3.45%، "حيث ارتفعت أسعار الحديد والصلب بنسبة 17.25%"، وأسعار مجموعة استئجار المعدات ارتفاعاً نسبته 0.23% خلال شهر آذار مقارنة بالشهر السابق.كما سجلت أسعار تكاليف البناء للمباني غير السكنية في الضفة ارتفاعا حادا نسبته 3.54% خلال شهر آذار، إذ ارتفع الرقم القياسي لأسعار تكاليف البناء للمباني غير السكنية إلى 118.83، مقارنة بـ 114.77 خلال شهر شباط (سنة الأساس 2013=100).وعلى مستوى المجموعات الرئيسية، سجلت أسعار مجموعة تكاليف وأجور عمال ارتفاعاً نسبته 4.69%، وأسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية ارتفاعاً نسبته 3.36%، حيث ارتفعت اسعار الحديد والصلب بنسبة 17.25%"، وأسعار مجموعة استئجار المعدات ارتفاعاً نسبته 0.23% خلال شهر آذار مقارنة بالشهر السابق.وسجلت أسعار تكاليف البناء لمباني العظم في الضفة ارتفاعاً حاداً نسبته 5.28%، إذ ارتفع الرقم القياسي لأسعار تكاليف البناء لمباني العظم إلى 122.44 مقارنة بـ 116.30 خلال الشهر السابق (سنة الأساس 2013=100).وعلى مستوى المجموعات الرئيسية، سجلت أسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية ارتفاعاً نسبته 6.28%، "حيث ارتفعت أسعار الحديد والصلب بنسبة 17.25%"، وأسعار مجموعة تكاليف وأجور عمال ارتفاعاً نسبته 4.03%، وأسعار مجموعة استئجار المعدات ارتفاعاً نسبته 0.23% خلال شهر آذار مقارنة بالشهر السابق.وسجلت أسعار تكاليف إنشاء الطرق بأنواعها المختلفة في الضفة ارتفاعا حادا نسبته 2.65%، إذ ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار تكاليف الطرق إلى 113.61 مقارنة بـ 110.68 خلال الشهر السابق (شهر الأساس كانون أول 2008=100).وعلى مستوى المجموعات الرئيسية، سجلت أسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية ارتفاعاً نسبته 3.34%، "حيث ارتفعت أسعار الحديد والصلب بنسبة 17.70%"، وأسعار مجموعة تكاليف وأجور عمال ارتفاعاً نسبته 2.86%، وأسعار مجموعة استئجار المعدات ارتفاعاً نسبته 1.75%، وأسعار مجموعة تكاليف تشغيل معدات وصيانة ارتفاعاً نسبته 0.11% خلال شهر آذار 2022 مقارنة بالشهر السابق.كما سجلت أسعار تكاليف إنشاء شبكات المياه ارتفاعاً حاداً نسبته 2.75%، إذ ارتفع الرقم القياسي لأسعار تكاليف إنشاء شبكات المياه إلى 129.39 مقارنة بـ 125.93 خلال الشهر السابق (شهر الأساس كانون ثاني 2010=100).وعلى مستوى أسعار خزانات المياه سجل الرقم القياسي ارتفاعاً حاداً نسبته 7.21%، إذ ارتفع الرقم القياسي إلى 127.29 مقارنة بـ 118.73 خلال الشهر الذي سبقه، كما سجلت أسعار شبكات المياه ارتفاعاً نسبته 0.89%، إذ ارتفع الرقم القياسي إلى 130.35 مقارنة بـ 129.20 خلال الشهر الذي سبقه.فيما سجلت أسعار تكاليف إنشاء شبكات المجاري في الضفة ارتفاعاً نسبته 0.86%، إذ ارتفع الرقم القياسي إلى 112.83 مقارنة بـ 111.87 خلال الشهر السابق (شهر الأساس كانون ثاني 2010=100).