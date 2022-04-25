أمير قطر يهنئ ماكرون عقب فوزه بولاية رئاسية ثانية

رام الله - دنيا الوطننشر أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، تهنئة مكتوبة، للرئيس الفرنسي ( إيمانويل ماكرون)، وذلك بمناسبة إعادة انتخابه رئيسًا للجمهورية، لافتًا إلى أهمية متانة العلاقات التي تجمع بين قطر وفرنسا.وجاء ذلك خلال منشورٍ لأمير قطر عبر حسابه الرسمي على موقع (تويتر)، قال فيه " أهنئ فخامة الرئيس إيمانويل ماكرون بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا للجمهورية الفرنسية الصديقة التي تربطنا بها علاقات استراتيجية وقوية".وتابع "أتمنى لفخامته التوفيق في المرحلة القادمة وأتطلع للاستمرار في العمل سويا لتحقيق أهداف بلدينا المشتركة في التنمية والسلام الدولي".وكانت النتائج النهائية للجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التي نشرتها الداخلية الفرنسية أفادت حصول ماكرون على 58,55% من الأصوات فيما حصلت منافسته زعيمة اليمين مارين لوبان على 41,45% من أصوات الناخبين.