عاجل

  • نقيب الصيادين لـ"دنيا الوطن": اعتقال ثلاثة صيادين قبالة شواطئ رفح

عربي

أمير قطر يهنئ ماكرون عقب فوزه بولاية رئاسية ثانية

أمير قطر يهنئ ماكرون عقب فوزه بولاية رئاسية ثانية
أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
نشر أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، تهنئة مكتوبة، للرئيس الفرنسي ( إيمانويل ماكرون)، وذلك بمناسبة إعادة انتخابه رئيسًا للجمهورية، لافتًا إلى أهمية متانة العلاقات التي تجمع بين قطر وفرنسا. 

وجاء ذلك خلال منشورٍ لأمير قطر عبر حسابه الرسمي على موقع (تويتر)، قال فيه " أهنئ فخامة الرئيس إيمانويل ماكرون بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا للجمهورية الفرنسية الصديقة التي تربطنا بها علاقات استراتيجية وقوية". 

وتابع "أتمنى لفخامته التوفيق في المرحلة القادمة وأتطلع للاستمرار في العمل سويا لتحقيق أهداف بلدينا المشتركة في التنمية والسلام الدولي". 

وكانت النتائج النهائية للجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التي نشرتها الداخلية الفرنسية أفادت حصول ماكرون على 58,55% من الأصوات فيما حصلت منافسته زعيمة اليمين مارين لوبان على 41,45% من أصوات الناخبين. 

أخبار ذات صلة

وزارة الحج السعودية تغرّم 10 شركات عمرة بقيمة 50 ألف ريال

وزارة الحج السعودية تغرّم 10 شركات عمرة بقيمة 50 ألف ريال

شاهد: محتجُّون يعتدون على وزير الطاقة اللبناني

شاهد: محتجُّون يعتدون على وزير الطاقة اللبناني

إخماد حريق شبّ داخل مستشفى في لبنان

إخماد حريق شبّ داخل مستشفى في لبنان

مدفعية الاحتلال تقصف عدة أهداف في لبنان رداً على إطلاق صاروخ

مدفعية الاحتلال تقصف عدة أهداف في لبنان رداً على إطلاق صاروخ

إطلاق صاروخ واحد من لبنان تجاه الجليل الغربي

إطلاق صاروخ واحد من لبنان تجاه الجليل الغربي

قمة مصرية أردنية إماراتية في القاهرة

قمة مصرية أردنية إماراتية في القاهرة

رئيس الوزراء الأردني: نقف بصلابة أمام أي محاولات لتغيير الوضع القائم لمقدسات القدس

رئيس الوزراء الأردني: نقف بصلابة أمام أي محاولات لتغيير الوضع القائم لمقدسات القدس

إطلاق نار كثيف وتعزيزات للجيش.. توتر كبير في شمال لبنان بعد غرق مركب مهاجرين

إطلاق نار كثيف وتعزيزات للجيش.. توتر كبير في شمال لبنان بعد غرق مركب مهاجرين

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

متأخر عن الإنجاب (14 عاماً).. مواطن من غزة يناشد الحكومة بتوفير تكاليف علاج له

متأخر عن الإنجاب (14 عاماً).. مواطن من غزة يناشد الحكومة بتوفير تكاليف علاج له

&#34;الإحصاء&#34;: ارتفاع حاد بمؤشر أسعار تكاليف البناء والطرق وشبكات المياه في الضفة الشهر

"الإحصاء": ارتفاع حاد بمؤشر أسعار تكاليف البناء والطرق وشبكات المياه في الضفة الشهر

مرور غزة: ثلاث إصابات إحداها متوسطة في خمسة حوادث سير وقعت بقطاع غزة

مرور غزة: ثلاث إصابات إحداها متوسطة في خمسة حوادث سير وقعت بقطاع غزة

إصابة ثلاثة عمال برصاص الاحتلال قرب طولكرم تتصدر عناوين الصحف الفلسطينية

إصابة ثلاثة عمال برصاص الاحتلال قرب طولكرم تتصدر عناوين الصحف الفلسطينية

قوات الاحتلال تجرف مساحات واسعة من أراضي المواطنين ببيت لحم

قوات الاحتلال تجرف مساحات واسعة من أراضي المواطنين ببيت لحم

&#34;الإحصاء&#34; يعلن النتائج الأولية للتجارة الخارجية المرصودة للسلع

"الإحصاء" يعلن النتائج الأولية للتجارة الخارجية المرصودة للسلع

حركة نشطة منذ الصباح.. مرور غزة تنشر حالة الطرق اليوم الإثنين

حركة نشطة منذ الصباح.. مرور غزة تنشر حالة الطرق اليوم الإثنين

تعرف على أسعار الخضروات واللحوم في أسواق قطاع غزة

تعرف على أسعار الخضروات واللحوم في أسواق قطاع غزة

منوعات

شاهد كيف رد زوج أصالة على شائعة إنفصالهم

شاهد كيف رد زوج أصالة على شائعة إنفصالهم

شاهد: شمس الكويتية تعرض نفسها للهجوم بعد تصريحاتها الأخيرة عن الأمومة

شاهد: شمس الكويتية تعرض نفسها للهجوم بعد تصريحاتها الأخيرة عن الأمومة

سمية الخشاب تنهار خلال تشييع جثمان والدتها وغياب الفنانين يحدث ضجة

سمية الخشاب تنهار خلال تشييع جثمان والدتها وغياب الفنانين يحدث ضجة

شاهد: منة عرفة تحدث ضجة &#34;أنا مش أول واحدة تتطلق وترجع لجوزها&#34;

شاهد: منة عرفة تحدث ضجة "أنا مش أول واحدة تتطلق وترجع لجوزها"

شاهد: مدلين طبر تشن هجوم غير متوقع على رامز جلال

شاهد: مدلين طبر تشن هجوم غير متوقع على رامز جلال

بسبب تحريضها ضد الرجال.. ما حقيقة إيقاف رضوى الشربيني عن العمل؟

بسبب تحريضها ضد الرجال.. ما حقيقة إيقاف رضوى الشربيني عن العمل؟

شاهد: شهيرة سعودية تحدث ضجة بفيديو يرصد لحظة طلاقها من زوجها

شاهد: شهيرة سعودية تحدث ضجة بفيديو يرصد لحظة طلاقها من زوجها

شاهد: وائل جسار يوضح حقيقة إرتباطه بفنانة إسرائيلية

شاهد: وائل جسار يوضح حقيقة إرتباطه بفنانة إسرائيلية

بعد خروجه من المستشفى.. عبد الرحمن أبو زهرة يتعرض لأزمة صحية مفاجئة

بعد خروجه من المستشفى.. عبد الرحمن أبو زهرة يتعرض لأزمة صحية مفاجئة

شاهد: إعلامي شهير لبسمة وهبة &#34;وقفوني لأني صانع فتنة&#34;

شاهد: إعلامي شهير لبسمة وهبة "وقفوني لأني صانع فتنة"

عربي

أمير قطر يهنئ ماكرون عقب فوزه بولاية رئاسية ثانية

أمير قطر يهنئ ماكرون عقب فوزه بولاية رئاسية ثانية

وزارة الحج السعودية تغرّم 10 شركات عمرة بقيمة 50 ألف ريال

وزارة الحج السعودية تغرّم 10 شركات عمرة بقيمة 50 ألف ريال

إخماد حريق شبّ داخل مستشفى في لبنان

إخماد حريق شبّ داخل مستشفى في لبنان

مدفعية الاحتلال تقصف عدة أهداف في لبنان رداً على إطلاق صاروخ

مدفعية الاحتلال تقصف عدة أهداف في لبنان رداً على إطلاق صاروخ