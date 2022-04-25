بقيمة مليون شيكل.. جيش الاحتلال يعلن إحباط تهريب أسلحة على الحدود الأردنية

رام الله - دنيا الوطنأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي بالتعاون مع وحدة "يغال" من لواء الشمال،صباح اليوم، الإثنين، القبض على شخص من سكان أريحا يبلغ من العمر (29 عاماً)، في منطقة مكشوفة بالقرب من مستوطنة (أرغمان) في منطقة وادي الأردن، وبحوزته حقيبة بها أسلحة ونقود بمبلغ 80 ألف دينار أردني، بما يعادل مليون شيكل إسرائيلي.وبحسب موقع (0404) التابع لجيش الاحتلال أن "قوات الجيش نصبت كمينا للمهرب، وتم القبض على المشتبه به".وأفاد الموقع أنه منذ بداية العام خلال فترة ثلاثة أشهر فقط، أحبطت الوحدة ست محاولات تهريب تم خلالها ضبط 169 قطعة سلاح.