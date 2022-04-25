عاجل

  • نقيب الصيادين لـ"دنيا الوطن": اعتقال ثلاثة صيادين قبالة شواطئ رفح

دولي

ماذا تعرف عن حرب الظل بين إيران وإسرائيل؟

ماذا تعرف عن حرب الظل بين إيران وإسرائيل؟
أرشيفية
خاص دنيا الوطن-روعة عثمان
صرّح مصدر إيراني مطلع لـ (الجزيرة)، يوم الخميس الماضي، عن التقاط إيران صوراً أرضية، وخرائط لمخازن الأسلحة النووية الإسرائيلية، وقد أرسلتها للاحتلال الإسرائيلي عبر دولة أوروبية.

وأشار المصدر إلى أن "إيران قد أكدت أن المخازن والمنشآت ستكون هدفا لها، إذا قرر الاحتلال إشعال حرب معها".

وجدير بالذكر، أن معظم الصور أرضية وليست فضائية، وقد وضعت إشارة حمراء على جدران مواقع الأسلحة الإسرائيلية. وأفاد المصدر، أن إسرائيل غيّرت سابقًا مواقع مخازنها الاستراتيجية، مؤكداً أن الصور تتضمن مواقع المخازن الجديدة.

رسالة إيران لإسرائيل

وفي هذا السياق، يرى الخبير في الشؤون الاستراتيجية، جهاد البدوي، في حديثه لـ "دنيا الوطن"، أن "الكشف عن مواقع المخازن الجديدة للأسلحة النووية التي تمتلكها إسرائيل، يأتي في إطار تحذيري لها، من مغبة الهجوم المباشر على المنشآت النووية الإيرانية. ففي الآونة الأخيرة، صعّد المستوى السياسي والأمني في إسرائيل، من لغة الخطاب التهديدية تجاه إيران، واحتمالية ضربها عسكرياً".

وعن الرسالة التي أرادت إيران إيصالها لإسرائيل، قال البدوي بأنه "بعرض إيران صوراً أرضية لمخازن الأسلحة الإسرائيلية، فقد أرادت أن توصل رسالة مفادها، أنه إن فكرت إسرائيل بمهاجمتها عسكريا، فإن مخزونها النووي الاستراتيجي سيكون قيد الاستهداف المباشر".


حرب الظل

ويرى البدوي أن "قدرة إيران على التجسس على مخازن الأسلحة النووية الإسرائيلية هي استمرار لحرب الظل بين الطرفين، والتي كان آخرها محاولة اغتيال قائد اللواء 110 سلمان الفارسي، التابع للحرس الثوري الإيراني، العميد حسين الماشي بمدينة زهدان، فجر السبت الماضي". وأضاف أن "حرب الظل تجري في الخفاء، بشكل غير مباشر، وتتم عبر تجنيد عملاء أو استخدام أدوات تقنية، كالتي تم استخدامها في تحديد أماكن مخازن الأسلحة النووية".

ويتابع البدوي حديثه، فيقول: "استخدمت إيران حرب الظل داخل إسرائيل، ليس خارجها فحسب. فقبل عدة أشهر، حدث انفجار داخل أحد مصانع الأسلحة في إسرائيل، وكان ذلك رداً على استهداف منشأة نطنز النووية".

وكانت إسرائيل قد أعلنت استهدافها لمنشأة نطنز الإيرانية، في نيسان/أبريل العام الماضي. وقالت الإذاعة العامة الإسرائيلية، نقلاً عن مصادر استخباراتية، قولها: "إن جهاز الموساد يقف وراء حادث موقع إيران النووي".


  تهديدات متبادلة

وكان الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، هدد إسرائيل قبل أيام، قائلاً: "إن جيش بلاده على أهبة الاستعداد لاستهداف قلب إسرائيل، في حال أقدمت على فعل أي شيء ضد إيران".

وعن جدية التهديدات الإيرانية، قال البدوي: "نتحدث اليوم عن أمن قومي إيراني، فإن تعرضت إيران لضرر، فبكل تأكيد سيكون ردها بالمثل".

غير أنه أكد بأنه "يستحيل على الإيراني كونه صاحب حضارة، ويفكر بشكل استراتيجي أن يضحي بأوراق قوة له، على الرغم من أن إيران قد هددت سابقاً، بأن لديها القدرة على ضرب إسرائيل بعشرة آلاف صاروخ يومياً، واستهداف كامل بنيتها التحتية".

وأضاف البدوي بأن "التهديدات ليست وليدة اليوم، فقد هددت إيران قديما، باستهداف مفاعل ديمونا الإسرائيلي، كما أن حزب الله، قد هدد غير مرة، باستهداف مصانع المواد الكيماوية، في قلب تل أبيب".


مخابرات إيرانية في قلب تل أبيب

وأكد البدوي أن "المخابرات الإيرانية متغلغلة في قلب تل أبيب، ولعل أبرزها قضية تجسس عامل تنظيف في منزل وزير الجيش الإسرائيلي بيني غانتس. فقد أعلنت السلطات الإسرائيلية في تشرين الثاني/أكتوبر العام الماضي، إحباطها عملية التجسس، واعتقالها عامل التنظيف الذي جندته إيران".

 وأردف البدوى بأنه "حين يصل الأمر لمنزل وزير الدفاع الإسرائيلي، فإن الاختراق الحاصل في إسرائيل عميق جدا، ويهدد أمنها القومي. لكن من الطبيعي أن تتعرض الدول للاختراق، فسابقاً تعرّض الاتحاد السوفيتي للاختراق، وكذلك الولايات المتحدة".

القوة العسكرية لإيران قد تضاهي دولاً كبرى

وعن ذلك، قال البدوي: "سبق وأن أجريت بحثاً، عن القوة الإيرانية العسكرية، وقد تبيّن أنها تضاهي القوة الأمريكية والإسرائيلية. وإن أردنا أن نقارنها من حيث القوة التقليدية، فإنها تأتي في المرتبة الأولى في الشرق الأوسط كبنية عسكرية. لكن، في المقابل، إن تحدثنا عن القوة النووية، فإن الأفضلية لإسرائيل، إذ أنها تمتلك ما يقارب 70 رأساً نووياً، في حين أن إيران لا تمتلك أياً منها، وذلك وفقاً لما هو معلن عنه".

 

أخبار ذات صلة

كوريا الشمالية تعلن عن &#34;ذروة جديدة&#34; في العلاقات مع روسيا

كوريا الشمالية تعلن عن "ذروة جديدة" في العلاقات مع روسيا

إسقاط طائرتين بدون طيار تابعتين للجيش الأوكراني في مقاطعة كورسك الروسية

إسقاط طائرتين بدون طيار تابعتين للجيش الأوكراني في مقاطعة كورسك الروسية

تركيا تصرح باستكمال المرحلة الأولى من عمليتها &#34;قفل المخلب&#34;

تركيا تصرح باستكمال المرحلة الأولى من عمليتها "قفل المخلب"

ماذا علق ماكرون بعد فوزه بولاية ثانية بالانتخابات الرئاسية الفرنسية؟

ماذا علق ماكرون بعد فوزه بولاية ثانية بالانتخابات الرئاسية الفرنسية؟

اول تعليق للوبان على النتائج الاولية للمرحلة الثانية من الانتخابات الرئاسية الفرنسية

اول تعليق للوبان على النتائج الاولية للمرحلة الثانية من الانتخابات الرئاسية الفرنسية

زيلينسكي يقترح 3 خطوات لحل الأزمة الإنسانية في ماريوبول

زيلينسكي يقترح 3 خطوات لحل الأزمة الإنسانية في ماريوبول

فرنسا: ماكرون يفوز بولاية رئاسية ثانية

فرنسا: ماكرون يفوز بولاية رئاسية ثانية

ثوران بركان (أناك كراكاتاو) الإندونيسي

ثوران بركان (أناك كراكاتاو) الإندونيسي

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

متأخر عن الإنجاب (14 عاماً).. مواطن من غزة يناشد الحكومة بتوفير تكاليف علاج له

متأخر عن الإنجاب (14 عاماً).. مواطن من غزة يناشد الحكومة بتوفير تكاليف علاج له

&#34;الإحصاء&#34;: ارتفاع حاد بمؤشر أسعار تكاليف البناء والطرق وشبكات المياه في الضفة الشهر

"الإحصاء": ارتفاع حاد بمؤشر أسعار تكاليف البناء والطرق وشبكات المياه في الضفة الشهر

مرور غزة: ثلاث إصابات إحداها متوسطة في خمسة حوادث سير وقعت بقطاع غزة

مرور غزة: ثلاث إصابات إحداها متوسطة في خمسة حوادث سير وقعت بقطاع غزة

إصابة ثلاثة عمال برصاص الاحتلال قرب طولكرم تتصدر عناوين الصحف الفلسطينية

إصابة ثلاثة عمال برصاص الاحتلال قرب طولكرم تتصدر عناوين الصحف الفلسطينية

قوات الاحتلال تجرف مساحات واسعة من أراضي المواطنين ببيت لحم

قوات الاحتلال تجرف مساحات واسعة من أراضي المواطنين ببيت لحم

&#34;الإحصاء&#34; يعلن النتائج الأولية للتجارة الخارجية المرصودة للسلع

"الإحصاء" يعلن النتائج الأولية للتجارة الخارجية المرصودة للسلع

حركة نشطة منذ الصباح.. مرور غزة تنشر حالة الطرق اليوم الإثنين

حركة نشطة منذ الصباح.. مرور غزة تنشر حالة الطرق اليوم الإثنين

تعرف على أسعار الخضروات واللحوم في أسواق قطاع غزة

تعرف على أسعار الخضروات واللحوم في أسواق قطاع غزة

منوعات

شاهد كيف رد زوج أصالة على شائعة إنفصالهم

شاهد كيف رد زوج أصالة على شائعة إنفصالهم

شاهد: شمس الكويتية تعرض نفسها للهجوم بعد تصريحاتها الأخيرة عن الأمومة

شاهد: شمس الكويتية تعرض نفسها للهجوم بعد تصريحاتها الأخيرة عن الأمومة

سمية الخشاب تنهار خلال تشييع جثمان والدتها وغياب الفنانين يحدث ضجة

سمية الخشاب تنهار خلال تشييع جثمان والدتها وغياب الفنانين يحدث ضجة

شاهد: منة عرفة تحدث ضجة &#34;أنا مش أول واحدة تتطلق وترجع لجوزها&#34;

شاهد: منة عرفة تحدث ضجة "أنا مش أول واحدة تتطلق وترجع لجوزها"

شاهد: مدلين طبر تشن هجوم غير متوقع على رامز جلال

شاهد: مدلين طبر تشن هجوم غير متوقع على رامز جلال

بسبب تحريضها ضد الرجال.. ما حقيقة إيقاف رضوى الشربيني عن العمل؟

بسبب تحريضها ضد الرجال.. ما حقيقة إيقاف رضوى الشربيني عن العمل؟

شاهد: شهيرة سعودية تحدث ضجة بفيديو يرصد لحظة طلاقها من زوجها

شاهد: شهيرة سعودية تحدث ضجة بفيديو يرصد لحظة طلاقها من زوجها

شاهد: وائل جسار يوضح حقيقة إرتباطه بفنانة إسرائيلية

شاهد: وائل جسار يوضح حقيقة إرتباطه بفنانة إسرائيلية

بعد خروجه من المستشفى.. عبد الرحمن أبو زهرة يتعرض لأزمة صحية مفاجئة

بعد خروجه من المستشفى.. عبد الرحمن أبو زهرة يتعرض لأزمة صحية مفاجئة

شاهد: إعلامي شهير لبسمة وهبة &#34;وقفوني لأني صانع فتنة&#34;

شاهد: إعلامي شهير لبسمة وهبة "وقفوني لأني صانع فتنة"

عربي

أمير قطر يهنئ ماكرون عقب فوزه بولاية رئاسية ثانية

أمير قطر يهنئ ماكرون عقب فوزه بولاية رئاسية ثانية

وزارة الحج السعودية تغرّم 10 شركات عمرة بقيمة 50 ألف ريال

وزارة الحج السعودية تغرّم 10 شركات عمرة بقيمة 50 ألف ريال

إخماد حريق شبّ داخل مستشفى في لبنان

إخماد حريق شبّ داخل مستشفى في لبنان

مدفعية الاحتلال تقصف عدة أهداف في لبنان رداً على إطلاق صاروخ

مدفعية الاحتلال تقصف عدة أهداف في لبنان رداً على إطلاق صاروخ