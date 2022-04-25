جيش الاحتلال: إعادة فتح معبر (إيرز) يقرره المستوى السياسي وفق تقييم للوضع

رام الله - دنيا الوطنقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي ران كوخاف، اليوم الإثنين، إن: "قرار إعادة فتح معبر بيت حانون/إيرز مع غزة سيتخذه المستوى السياسي".وأضاف كوخاف في تصريح لصحيفة (يديعوت أحرونوت) اليوم الإثنين، أن هناك تقييم للوضع مرة أو مرتين في اليوم، مضيفاً: "نحن نفعل فقط ما هو صحيح بالنسبة لإسرائيل ومواطنيها".هذا وأفادت (القناة 13) الإسرائيلية، أن بيني غانتس، وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي، أصدر، مساء أمس الأحد، قراراً بإبقاء معبر بيت حانون/ إيرز شمالي قطاع غزة، مغلقاً لليوم الاثنين.وأشارت القناة، إلى أن قرار غانتس باستمرار إغلاق معبر "إيرز" جاء بعد جلسة لتقييم الوضع الميداني.وبدورها، أكدت إذاعة جيش الاحتلال، أن غانتس قال في نهاية جلسة تقييم الوضع: "سنستمر في التسهيلات وفتح المعابر مع غزة فقط في حالة الحفاظ على الاستقرار الأمني، وسنستخدم الوسائل المتنوعة المتاحة لنا بطريقة تبدو مناسبة".