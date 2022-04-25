متأخر عن الإنجاب (14 عاماً).. مواطن من غزة يناشد الحكومة بتوفير تكاليف علاج له



المواطن "ر.ع" يعاني من أمراض القلب وانسداد للشرايين إضافة الى حاجته لإجراء عملية عاجلة "دوالي" وعلاجات عملية أطفال أنابيب بسبب تأخر الإنجاب لمدة (14عاماً).

يذكر أن المواطن قام بإجراء ثلاث عمليات أطفال أنابيب باءت بالفشل آملا أن يتم توفير المال اللازم للسفر لإجراء العملية لتقر عينه بصغير يحمله بين أضلاعه.

المواطن يحتاج إلى تغطية مالية للسكن والمواصلات والمشفى والتنقل داخل جمهورية مصر العربية.

رقم للتواصل:

0598696615











رام الله - دنيا الوطنوجّه مواطن من قطاع غزة مناشدة إلى الجهات الحكومية والرسمية وفاعلي الخير لمساعدته في تكاليف علاج في جمهورية مصر العربية.