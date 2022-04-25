شؤون فلسطينية

إصابة ثلاثة عمال برصاص الاحتلال قرب طولكرم تتصدر عناوين الصحف الفلسطينية

إصابة ثلاثة عمال برصاص الاحتلال قرب طولكرم تتصدر عناوين الصحف الفلسطينية
صحف فلسطينية
رام الله - دنيا الوطن
تصدر خبر إصابة ثلاثة عمال برصاص الاحتلال قرب طولكرم واقتلاع مستوطنين أشتال زيتون في قرية عزموط شمال شرق نابلس، الصحف الفلسطينية، الصادرة اليوم الإثنين.

وركزت الصحف الثلاث "الحياة الجديدة، الأيام، القدس"، على خبر تأكيد قمة مصرية أردنية إماراتية على ضرورة وقف إسرائيل كل الإجراءات التي تقوض فرص تحقيق السلام.

وفيما يلي أبرز عناوين هذه الصحف:

"الحياة الجديدة":

- إصابة ثلاثة عمال بالرصاص ومستوطنون يعتدون على مواطنين في قريوت ويقتلعون أشتال زيتون في عزموط

- قمة مصرية أردنية إماراتية تؤكد ضرورة وقف إسرائيل كل الإجراءات التي تقوض فرص تحقيق السلام

- الاحتلال يرفض استئنافا بشأن استشهاد أطفال عائلة بكر في غزة ويقرر مواصلة إغلاق حاجز بيت حانون

- تشييع جثمان المناضل الوطني صالح التعمري إلى مثواه الأخير

- الرئيس يهنئ نظيره الفرنسي بإعادة انتخابه لولاية ثانية

- الحكم بالسجن المؤبد على الأسير خليل دويكات

- غوتيريش يؤكد ضرورة الحفاظ على الوضع الراهن في الاماكن المقدسة بالقدس واحترامه

- الأردن يدين تقييد إسرائيل وصول المسيحيين لكنيسة القيامة

- تظاهرات حاشدة في مدن أميركية تضامنا مع القدس

- الجامعة العربية: بيان اجتماع عمان بشأن المسجد الأقصى هو رسالة احتجاج عربية للمجتمع الدولي

"الأيام":

- اصابة ثلاثة عمال بالرصاص قرب طولكرم، مستوطنون يقتلعون الزيتون ويعتدون على المواطنين

- الاحتلال يقرر مواصلة إغلاق حاجز بيت حانون وغانتس يوجه تهديدا للفصائل في قطاع غزة

- الأمن الإسرائيلي: "حماس" غير معنية، على الأغلب، بحدوث تصعيد أمني

- السجن المؤبد للأسير خليل دويكات

- الشيخ صبري يحذر من مخططات تقسيم المسجد الأقصى زمانيا ومكانيا

- جنين: مسلحون يطلقون النار على مقار الأجهزة الأمنية

- قمة أردنية مصرية إماراتية في القاهرة والقضية الفلسطينية تتصدر أعمالها

- "العليا" الإسرائيلية ترفض استئنافا بشأن استشهاد أطفال عائلة بكر في غزة

- العراق يستضيف للمرة الأولى شعلة "النار المقدسة" الآتية من القدس

- طيران الاحتلال سيحتفل "بيوم الاستقلال" في أجواء الضفة وخاصة الحرم الإبراهيمي

- النقب: نشر 100 عنصر إضافي من "حرس الحدود" في رهط

- فرنسا: إعادة انتخاب ماكرون رئيسا لولاية ثانية

"القدس":

- الجيش الإسرائيلي يجند ٦ كتائب من "الاحتياط" ويعلن رفع حالة التأهب

- "العليا الإسرائيلية" ترفض التماسا ضد إغلاق التحقيق في مجزرة أطفال عائلة بكر

- إصابات بالرصاص وتجريف أراض في الضفة واستهداف الصيادين بالقطاع

- إيمانويل ماكرون رئيسا لفرنسا لولاية ثانية

- لبيد يدافع عن اعتداءات الاحتلال في الأقصى

- بايدن يعتزم زيارة إسرائيل قريبا

- تظاهرات حاشدة في عدة مدن أميركية تضامنا مع القدس

- الأردن يدين تقييد إسرائيل وصول المسيحيين لكنيسة القيامة

- القوات الروسية تشن ضربات جوية جديدة على مصنع "أزوفستال" للصلب

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