وزارة الحج السعودية تغرّم 10 شركات عمرة بقيمة 50 ألف ريال

رام الله - دنيا الوطنأصدرت وزارة الحج والعمرة السعودية، قرارًا بتغريم عشر شركات عمرة، بمبلغ قيمته 50 ألف ريال لتقصيرهم بالواجبات المقدمة للمعتمرين.ووفقًا لوكالة الأنباء السعودية (واس)، فإن الوزارة أصدرت ذلك القرار كنوع من العقاب، لإخلالها بالالتزامات النظامية المقدمة للمعتمرين، وتمثلت أبرزها بالمخالفات المتعلقة بخدمات السكن والنقل.وأكدت الوزارة في بيان لها أنها "لن تسمح أو تتهاون في أي تقصير يمس خدمة ضيوف الرحمن، وأنها ماضية في حماية حقوقهم مع مزودي الخدمة، وذلك من خلال الاستمرار في أعمال الجولات الرقابية على جميع مواقع الخدمات، والتعامل مع بلاغات المعتمرين، سعيا منها إلى رفع مستوى جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، وحفاظاً على سلامتهم".ودعت الوزارة جميع ضيوف الرحمن من داخل المملكة وخارجها الراغبين في أداء مناسك العمرة إلى ضرورة التعامل مع المنشآت المرخص لها من جهات الاختصاص بتنظيم الرحلات، أو اختيار مرافق الإيواء ووسائل النقل المرخصة من الجهات المعنية، وذلك حفاظا على حقوقهم وضمان تقديم الخدمة لهم.