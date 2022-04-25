دولي

كوريا الشمالية تعلن عن "ذروة جديدة" في العلاقات مع روسيا

كوريا الشمالية تعلن عن "ذروة جديدة" في العلاقات مع روسيا
الرئيسان الروسي والكوري الشمالي
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت كوريا الشمالية، اليوم الاثنين، أن علاقاتها مع روسيا تدخل في "ذروة جديدة"، بمناسبة الذكرى السنوية الثالثة للقمة بين قادتها.

جاء ذلك في تعليق لصحيفة "رودونغ شينمون" الرئيسية في كوريا الشمالية أن "العلاقة بين كوريا الشمالية وروسيا التي تعززت وتطورت بشكل مستمر تدخل ذروة جديدة اليوم وسط اهتمام خاص من (رفيقنا) الأمين العام" في إشارة إلى كيم.

وأضافت وبحسب موقع "تي آر تي بالعربي" إن دعم الدولتين لبعضهما البعض على المسرح الدولي يزداد قوة "أكثر من أي وقت مضى" في الوقت الذي تغلبتا فيه على جميع أنواع التحديات في الخارج والداخل.

وجاء في البيان أن "تعزيز العلاقات الودية بين البلدين يضمن السلام والأمن في شمال شرق آسيا والعالم".

في عام 2019 عقد زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ-أون، قمته الأولى مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في مدينة فلاديفوستوك أقصى شرق روسيا.

وسلطت كوريا الشمالية الضوء مؤخرا على علاقاته مع روسيا وسط التوترات المتزايدة بين موسكو وواشنطن في أعقاب بداية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.

أخبار ذات صلة

إسقاط طائرتين بدون طيار تابعتين للجيش الأوكراني في مقاطعة كورسك الروسية

إسقاط طائرتين بدون طيار تابعتين للجيش الأوكراني في مقاطعة كورسك الروسية

تركيا تصرح باستكمال المرحلة الأولى من عمليتها &#34;قفل المخلب&#34;

تركيا تصرح باستكمال المرحلة الأولى من عمليتها "قفل المخلب"

ماذا علق ماكرون بعد فوزه بولاية ثانية بالانتخابات الرئاسية الفرنسية؟

ماذا علق ماكرون بعد فوزه بولاية ثانية بالانتخابات الرئاسية الفرنسية؟

اول تعليق للوبان على النتائج الاولية للمرحلة الثانية من الانتخابات الرئاسية الفرنسية

اول تعليق للوبان على النتائج الاولية للمرحلة الثانية من الانتخابات الرئاسية الفرنسية

زيلينسكي يقترح 3 خطوات لحل الأزمة الإنسانية في ماريوبول

زيلينسكي يقترح 3 خطوات لحل الأزمة الإنسانية في ماريوبول

فرنسا: ماكرون يفوز بولاية رئاسية ثانية

فرنسا: ماكرون يفوز بولاية رئاسية ثانية

ثوران بركان (أناك كراكاتاو) الإندونيسي

ثوران بركان (أناك كراكاتاو) الإندونيسي

التعاون الإسلامي تندّد بالهجوم على أحد المساجد في شمال غرب أفغانستان

التعاون الإسلامي تندّد بالهجوم على أحد المساجد في شمال غرب أفغانستان

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

إصابة ثلاثة عمال برصاص الاحتلال قرب طولكرم تتصدر عناوين الصحف الفلسطينية

إصابة ثلاثة عمال برصاص الاحتلال قرب طولكرم تتصدر عناوين الصحف الفلسطينية

قوات الاحتلال تجرف مساحات واسعة من أراضي المواطنين ببيت لحم

قوات الاحتلال تجرف مساحات واسعة من أراضي المواطنين ببيت لحم

&#34;الإحصاء&#34; يعلن النتائج الأولية للتجارة الخارجية المرصودة للسلع

"الإحصاء" يعلن النتائج الأولية للتجارة الخارجية المرصودة للسلع

مصرع طفل بحادث دهس في بلدة بيت عوا

مصرع طفل بحادث دهس في بلدة بيت عوا

الرئيس عباس يهنئ نظيره الفرنسي بإعادة انتخابه لولاية ثانية

الرئيس عباس يهنئ نظيره الفرنسي بإعادة انتخابه لولاية ثانية

صالح ناصر: نحذر من إنهاء تفويض (أونروا) وتحويل خدماتها لمفوضية اللاجئين

صالح ناصر: نحذر من إنهاء تفويض (أونروا) وتحويل خدماتها لمفوضية اللاجئين

بالأسماء: الداخلية بغزة تعلن كشف &#34;تنسيقات مصرية&#34; للسفر يوم الثلاثاء

بالأسماء: الداخلية بغزة تعلن كشف "تنسيقات مصرية" للسفر يوم الثلاثاء

الاحتلال يرفض استئنافاً بشأن استشهاد أطفال عائلة بكر بحرب 2014 على غزة

الاحتلال يرفض استئنافاً بشأن استشهاد أطفال عائلة بكر بحرب 2014 على غزة

منوعات

شاهد كيف رد زوج أصالة على شائعة إنفصالهم

شاهد كيف رد زوج أصالة على شائعة إنفصالهم

شاهد: شمس الكويتية تعرض نفسها للهجوم بعد تصريحاتها الأخيرة عن الأمومة

شاهد: شمس الكويتية تعرض نفسها للهجوم بعد تصريحاتها الأخيرة عن الأمومة

سمية الخشاب تنهار خلال تشييع جثمان والدتها وغياب الفنانين يحدث ضجة

سمية الخشاب تنهار خلال تشييع جثمان والدتها وغياب الفنانين يحدث ضجة

شاهد: منة عرفة تحدث ضجة &#34;أنا مش أول واحدة تتطلق وترجع لجوزها&#34;

شاهد: منة عرفة تحدث ضجة "أنا مش أول واحدة تتطلق وترجع لجوزها"

شاهد: مدلين طبر تشن هجوم غير متوقع على رامز جلال

شاهد: مدلين طبر تشن هجوم غير متوقع على رامز جلال

بسبب تحريضها ضد الرجال.. ما حقيقة إيقاف رضوى الشربيني عن العمل؟

بسبب تحريضها ضد الرجال.. ما حقيقة إيقاف رضوى الشربيني عن العمل؟

شاهد: شهيرة سعودية تحدث ضجة بفيديو يرصد لحظة طلاقها من زوجها

شاهد: شهيرة سعودية تحدث ضجة بفيديو يرصد لحظة طلاقها من زوجها

شاهد: وائل جسار يوضح حقيقة إرتباطه بفنانة إسرائيلية

شاهد: وائل جسار يوضح حقيقة إرتباطه بفنانة إسرائيلية

بعد خروجه من المستشفى.. عبد الرحمن أبو زهرة يتعرض لأزمة صحية مفاجئة

بعد خروجه من المستشفى.. عبد الرحمن أبو زهرة يتعرض لأزمة صحية مفاجئة

شاهد: إعلامي شهير لبسمة وهبة &#34;وقفوني لأني صانع فتنة&#34;

شاهد: إعلامي شهير لبسمة وهبة "وقفوني لأني صانع فتنة"

عربي

وزارة الحج السعودية تغرّم 10 شركات عمرة بقيمة 50 ألف ريال

وزارة الحج السعودية تغرّم 10 شركات عمرة بقيمة 50 ألف ريال

شاهد: محتجُّون يعتدون على وزير الطاقة اللبناني

شاهد: محتجُّون يعتدون على وزير الطاقة اللبناني

إخماد حريق شبّ داخل مستشفى في لبنان

إخماد حريق شبّ داخل مستشفى في لبنان