شؤون فلسطينية

قوات الاحتلال تجرف مساحات واسعة من أراضي المواطنين ببيت لحم

قوات الاحتلال تجرف مساحات واسعة من أراضي المواطنين ببيت لحم
تجريف أراضي المواطنين
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس مجلس قروي الجبعة ذياب مشاعل، إن: "قوات الاحتلال الإسرائيلي جرفت اليوم الإثنين، نحو 10 دونمات من أراضي المواطنين في قرية الجبعة، جنوب غرب بيت لحم".

وأفاد مشاعل، بأن جرافات الاحتلال شرعت منذ الصباح بتجريف أراض في منطقة الخور غرب البلدة قرب الحاجز العسكري المؤدي إلى مناطق الــ48، تعود لمواطنين من عائلة المشاعلة.

وأضاف أن جرافات الاحتلال جرفت أيضاً أراضي في منطقة "مراح طعمة" موقع "شعب البطة" غرب القرية مزروعة بأشجار الزيتون واللوزيات، مشيرا الى أن المساحة المستهدفة تبلغ حوالي 40 دونما، تعود لعائلتي المشاعلة والطوس.

ويشار إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي دائماً ما تتعمد تجريف أراضي المواطنين في مختلف مناطق الضفة الغربية في محاولة لسلبها وبناء المستوطنات عليها. 

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