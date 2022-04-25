إخماد حريق شبّ داخل مستشفى في لبنان

رام الله - دنيا الوطنشبّ حريقٌ كبير، اليوم الإثنين، في إحدى غرف مستشفيات مدينة طرابلس اللبنانية، مما أدى إلى انتشار دخانٍ كثيف، عقبه تدخلًا سريعًا للدفاع المدني من أجل إخلاء الطابق من المرضى والعاملين بداخله.وأفاد موقع (روسيا اليوم)، أن المديرية العامة للدفاع المدني اللبناني علّقت "أخمد عناصر من الدفاع المدني، بمؤازرة من فوج الاطفاء، في تمام الساعة 3:45 من تاريخ اليوم الواقع في 25 أبريل 2022، حريقا شب فجرا داخل غرفة تحتوي على لوحة فواصم وأسلاك للإمداد بالطاقة الكهربائية تقع في الطبقة التاسعة من مستشفى في طرابلس".وأضافت: "توازيا، عملوا على إخلاء الطبقة عينها من المرضى نتيجة انتشار الدخان الكثيف الناتج عن الحريق"، لافتة إلى أن "الأضرار اقتصرت على الماديات".