اشباكات في جنين والاحتلال يشن حملة اعتقالات تركزت في الخليل

رام الله - دنيا الوطنشنت قوات الاحتلال فجر اليوم الاثنين حملة اعتقالات في الضفة الغربية تركزت في مدينة الخليل وطالت عدداً من الأسرى المحررين.وأفاد مكتب إعلام الأسرى أن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير المحرر الشيخ خضر الحروب من بلدة دورا جنوب الخليل، والمحرر الشيخ إسماعيل الحروب، والأشقاء خضر وعيسى ويوسف محمد الحروب من بلدة دير سامت جنوب الخليل.وطالت الاعتقالات الأسير المحرر خليل محمد الخاروف من بلدة إذنا غرب الخليل.كما جرى اعتقال الشاب إياد عواودة من منزله في بلدة إذنا، وهو شقيق الأسير خليل عواودة المضرب عن الطعام منذ 53 يوما، وذلك بعد تهديده بعدم تنظيم فعاليات مساندة لشقيقه.وفي مدينة جنين اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر سليم أبو الرب من بلدة مسلية، والمحرر أمجد الداموني من قباطية.أما في القدس المحتلة فاعتقل الاحتلال الشاب وائل سبته من قرية العيسوية والتي تتعرض لهجمة مستمرة منذ سنوات.ولاحقاً أفرج الاحتلال عن الأشقاء خضر وعيسى ويوسف الحروب والشاب إياد العواودة.وتزامنت الاعتقالات مع مواجهات عنيفة اندلعت في بلدة قباطية جنوب جنين رشق خلالها الشبان قوات الاحتلال بوابل من الحجارة.وتمكن مقاومون من إطلاق النار صوب آليات الاحتلال التي اقتحمت البلدة وخاصة في المنطقة الشرقية.وأفاد شهود عيان بأن قوات الاحتلال نصبت القناصة على أسطح المنازل في بلدة قباطية وجبل الداموني.وأضافوا أن قوات خاصة داهمت عدة منازل في البلدة وأجرت فيها عمليات تفتيش وتخريب في ممتلكات المواطنين.وخلال أيام الأسبوع الماضي استشهد شاب وفتاة متأثرين بجراحهما، وأصيب 12 جندياً ومستوطناً، ورصدت 106 نقاط مواجهة، و3 عمليات إطلاق نار، و16عملية إلقاء عبوات متفجرة وزجاجات حارقة ومفرقعات نارية في عدة مناطق.