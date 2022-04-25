"الإحصاء" يعلن النتائج الأولية للتجارة الخارجية المرصودة للسلع

رام الله - دنيا الوطنانخفضت الصادرات خلال شهر شباط/فبراير من عام 2022 بنسبة 7% مقارنة مع الشهر السابق، بينما ارتفعت بنسبة 24% مقارنة مع شهر شباط من عام 2021، حيث بلغت قيمتها 123.7 مليون دولار أمريكي.انخفضت الصادرات إلى إسرائيل خلال شهر شباط من عام 2022 بنسبة 7% مقارنة مع الشهر السابق، وشكلت الصادرات إلى إسرائيل 86% من إجمالي قيمة الصادرات لشهر شباط من عام 2022. كما انخفضت الصادرات إلى باقي دول العالم بنسبة 9% مقارنة مع الشهر السابق.الواردات السلعيةانخفضت الواردات خلال شهر شباط من عام 2022 بنسبة 5% مقارنة مع الشهر السابق، بينما ارتفعت بنسبة 31% مقارنة مع شهر شباط من عام 2021، حيث بلغت قيمتها 590.3 مليون دولار أمريكي.ارتفعت الواردات من إسرائيل خلال شهر شباط من عام 2022 بنسبة 5% مقارنة مع الشهر السابق، وشكلت الواردات من إسرائيل 56% من إجمالي قيمة الواردات لشهر شباط من عام 2022. بينما انخفضت الواردات من باقي دول العالم بنسبة 15% مقارنة مع الشهر السابق.الميزان التجاري للسلع المرصودةأما الميزان التجاري والذي يمثل الفرق بين الصادرات والواردات، فقد سجل انخفاضاً في قيمة العجز بنسبة 4% خلال شهر شباط من عام 2022 مقارنة مع الشهر السابق، بينما ارتفع بنسبة 33% مقارنة مع شهر شباط من عام 2021، حيث بلغت قيمة العجز 466.6 مليون دولار أمريكي.