شؤون فلسطينية

حركة نشطة منذ الصباح.. مرور غزة تنشر حالة الطرق اليوم الإثنين

حركة نشطة منذ الصباح.. مرور غزة تنشر حالة الطرق اليوم الإثنين
شرطي مرور ينظم السير بغزة
رام الله - دنيا الوطن
ذكرت إدارة المرور والنجدة التابعة للشرطة الفلسطينية بغزة، اليوم الإثنين، أنه توجد حركة مرورية  نشطة منذ الصباح الباكر على كافة المحاور والمفترقات الرئيسية.

وأفادت بوجود إغلاق كلي لشارع عبد القادر الحسيني من شارع الثورة باتجاه الجنوب حتى تقاطع عمر المختار "معتوق"، لوجود أعمال على الطريق، ضمن مشروع تأهيل وتطوير شارع عبد القادر الحسيني والشوارع المتفرعة منه لحل مشكلة تجمع مياه الأمطار في الشارع ومحيط مسجد الكنز.

وأشارت إلى وجود إغلاق جزئي للسايد الشرقي من شارع الرشيد مفترق النابلسي لوجود أعمال إزالة لعمارة العكة، إضافة إلى إغلاق كلي لشارع أحمد بن عبد العزيز تقاطع شارع النصر حتى مسجد الكنز شرقا.

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