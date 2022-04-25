شؤون فلسطينية

طالع تفاصيل حالة الطقس في فلسطين حتى الخميس

طالع تفاصيل حالة الطقس في فلسطين حتى الخميس
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
يكون الجو غائما جزئيا الى صاف و يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة : يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف ولطيفاً في معظم المناطق الجبلية ، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

يوم الثلاثاء، يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية ،  والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

يوم الأربعاء، يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية ،  والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

يوم الخميس، يكون الجو صافياً بوجه عام ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية،  والرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي:

  المدينـة

 اليـوم ع- ص

 غـداً ع- ص

 بعد غـد ع- ص

   المدينـة

 اليـوم ع – ص 

غـداً ع – ص

 بعد غـد ع- ص
      القدس 27-15 27-15 27-13 بيت لحم 27-15 27-15 27-13
رام الله والبيرة 26-14 26-14 26-12 طولكرم 28-16 28-16 28-14
نابلس 28-15 28-15 28-13 قلقيلية 28-16 28-16 28-14
جنين 30-16 30-16 30-14 سلفيت 27-15 27-15 27-13
طوباس 31-17 31-17 31-15 روابي 28-15 28-15 28-13
الخليل 26-14 26-14 26-12 غزه 27-17 27-17 27-15
أريحا 35-19 35-19 35-17 خانيونس 27-17 27-17 27-15
الأغوار الشمالية 33-17 33-17 33-15 رفح 28-16 28-16 28-14
 

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