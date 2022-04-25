مدفعية الاحتلال تقصف عدة أهداف في لبنان رداً على إطلاق صاروخ

رام الله - دنيا الوطنقصفت مدفعية جيش الاحتلال الاسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، عدة أهداف في لبنان، رداً على اطلاق صاروخ تجاه مستوطنة (شلومي) بمنطقة الجليل الغربي شمالي اسرائيل، بحسب ما أفاد به المتحدث باسم جيش الاحتلال.من جانبه، اكد موقع (حدشوت بتاخون سدي)، أن مدفعية جيش الاحتلال، أطلقت 34 قذيفة على أهداف قرب الحدود اللبنانية.وكان المتحدث باسم جيش الاحتلال، قد أعلن في وقت سابق، أنه تم رصد قبل قليل، إطلاق قذيفة صاروخية واحدة من الأراضي اللبنانية، تجاه مستوطنة (شلومي) في منطقة الجليل الغربي شمالي إسرائيل، وسقطت في منطقة مفتوحة، مشيرا إلى أنه لم يتم تفعيل صفارات الانذار في المنطقة.بدورها، أفادت إذاعة جيش الاحتلال الاسرائيلي، أن عملية اطلاق الصاروخ من الاراضي اللبنانية تجاه المستوطنة، لم يسفر عن وقوع أي إصابات، ولم يبلغ عن وقوع أي أضرار.من جانبه، أفاد روبي همرشلاغ، المراسل العسكري لقناة (كان)، الإسرائيلية، أن سكان الجليل الغربي، أبلغوا، الليلة، بأنهم سمعوا دوي انفجارات في المنطقة.وأفاد همرشلاغ، أن الجيش الاسرائيلي يفحص ما غذا كانت هذه الانفجارات ناجمة عن اطلاق صواريخ من لبنان، فيما تواردت أنباء عن اطلاق صاروخين من لبنان.بدوره، قال يوسي يهوشع، المراسل العسكري لصحيفة (يديعوت أحرونوت): "يبدو أن مطلق الصاروخ من جنوب لبنان على الجليل، خلية تابعة لحركة لحماس في لبنان".من جهتها، نقلت قناة (الجزيرة) عن مصدر أمني لبناني، أنه تم اطلاق صاروخين اثنين من لبنان، تجاه شمال اسرائيل.