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إطلاق صاروخ واحد من لبنان تجاه مستوطنة (شلومي) بالجليل الغربي

إطلاق صاروخ واحد من لبنان تجاه مستوطنة (شلومي) بالجليل الغربي
رام الله - دنيا الوطن
أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الاسرائيلي، أنه تم رصد قبل قليل، إطلاق قذيفة صاروخية واحدة من الأراضي اللبنانية، تجاه مستوطنة (شلومي) في منطقة الجليل الغربي شمالي إسرائيل، وسقطت في منطقة مفتوحة، مشيرا إلى أنه لم يتم تفعيل صفارات الانذار في المنطقة.

بدورها، أفادت إذاعة جيش الاحتلال الاسرائيلي، أن عملية اطلاق الصاروخ من الاراضي اللبنانية تجاه المستوطنة، لم يسفر عن وقوع أي إصابات، ولم يبلغ عن وقوع أي أضرار.

من جانبه، أفاد روبي همرشلاغ، المراسل العسكري لقناة (كان)، الإسرائيلية، أن سكان الجليل الغربي، أبلغوا، الليلة، بأنهم سمعوا دوي انفجارات في المنطقة.

وأفاد همرشلاغ، أن الجيش الاسرائيلي يفحص ما غذا كانت هذه الانفجارات ناجمة عن اطلاق صواريخ من لبنان، فيما تواردت أنباء عن اطلاق صاروخين من لبنان.

بدوره، قال يوسي يهوشع، المراسل العسكري لصحيفة (يديعوت أحرونوت): "يبدو أن مطلق الصاروخ من جنوب لبنان على الجليل، خلية تابعة لحركة لحماس في لبنان".

من جهتها، نقلت قناة (الجزيرة) عن مصدر أمني لبناني، أنه تم اطلاق صاروخين اثنين من لبنان، تجاه شمال اسرائيل.

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