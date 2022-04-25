مصرع طفل بحادث دهس في بلدة بيت عوا

رام الله - دنيا الوطنلقي اليوم طفل يبلغ من العمر (10 سنوات) مصرعه نتيجة تعرضه لحادث دهس في بلدة بيت عوا غرب الخليل.وأوضح الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، أن طفلا، قد تعرض للدهس أثناء عبوره الطريق من قبل مركبة خاصة الأمر الذي تسبب بإصابته بجروح بالغة الخطورة تم نقله نتيجة الاصابة لمستشفى دورا الحكومي، وأعلن الاطباء عن وفاته، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.وأضاف ارزيقات بأنه قد تم إبلاغ النيابة العامة ومباشرة التحقيق في الحادث من قبل شرطة المرور للوقوف على أسبابه.