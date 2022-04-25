دولي

ماذا علق ماكرون بعد فوزه بولاية ثانية بالانتخابات الرئاسية الفرنسية؟

ماذا علق ماكرون بعد فوزه بولاية ثانية بالانتخابات الرئاسية الفرنسية؟
رام الله - دنيا الوطن
صرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية بأن الفرنسيين وضعوا ثقتهم فيه لقيادة البلاد 5 سنوات جديدة.

وأكد الرئيس الفرنسي في كلمته الأولى بعد فوزه، أن الفرنسيين منحوه ثقتهم لقطع الطريق أمام "أقصى اليمين"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وقال ماكرون إنه رئيس كل الفرنسيين وسيعمل بقوة على تنفيذ برنامجه الانتخابي ومواجهة الانقسام الذي ظهر في المجتمع الفرنسي.

وأضاف: "سنواصل العمل لجعل فرنسا وأوروبا أكثر قوة".

وتابع قائلا: "أعلم أن العديد من مواطنينا اختاروا "أقصى اليمين" بسبب غضب وخلافات دفعتهم إلى التصويت لهذا المشروع".

وأفاد بأن ذلك يجبرهم على إيجاد إجابة، مؤكدا أنها ستكون هذه مسؤوليتهم ومشروعهم".

وأكد أنه ييستجيب بشكل فعال للغضب الذي تم التعبير عنه، مشددا على أنه "لن يترك أحد على جانب الطريق".

واحتفل الرئيس الفرنسي الذي فاز في الجولة الثانية على حساب منافسته مارين لوبان مع أنصاره بالفوز قرب برج إيڤل.

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