الرئيس عباس يهنئ نظيره الفرنسي بإعادة انتخابه لولاية ثانية

رام الله - دنيا الوطنهنأ رئيس دولة فلسطين محمود عباس، مساء اليوم الأحد، الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، بإعادة انتخابه رئيساً للجمهورية الفرنسية لولاية جديدة.وقال الرئيس عباس في برقية تهنئة: "يسعدنا أن نرفع لفخامتكم وللشعب الفرنسي الصديق أسمى عبارات التهاني القلبية، باسم دولة وشعب فلسطين وباسمي شخصياً، بإعادة انتخابكم رئيساً للجمهورية الفرنسية لولاية جديدة؛ متمنين لفخامتكم التوفيق والنجاح في مواصلة قيادة بلدكم وشعبكم نحو تحقيق ما تصبون إليه من أهدافٍ وتطلعات، والحفاظ على مبادئ الجمهورية الفرنسية الراسخة"، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.وأكد الرئيس عباس في برقيته، حرصه على مواصلة العمل مع الرئيس ماكرون، لتحقيق المزيد من التطور للعلاقات الثنائية بين فلسطين وفرنسا، وتعزيز سبل التعاون والتنسيق المشترك لما فيه منفعة البلدين والشعبين الصديقين، وأيضاً تعزيز جهود السلام الضروري لحفظ الأمن والسلم في منطقتنا وفي العالم أجمع.وتمنى الرئيس عباس، لنظيره الفرنسي الصحة والسعادة، ولبلده وشعبه الخير والازدهار.