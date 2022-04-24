اول تعليق للوبان على النتائج الاولية للمرحلة الثانية من الانتخابات الرئاسية الفرنسية

رام الله - دنيا الوطناعتبرت مرشحة حزب "التجمع الوطني" الفرنسي مارين لوبان النتائج الأولية للجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية المعلنة بعد إغلاق صناديق الاقتراع في فرنسا، أنها كانت "نصرا رائعا" لها.وقالت لوبان خلال تجمع حاشد للناخبين بثته القنوات التلفزيونية الفرنسية: "كانت هذه النتيجة انتصارا رائعا لنا، وبالنسبة لنا، كما هو الحال بالنسبة لملايين الأوروبيين، فإن هذه النتيجة ترمز للامتعاض الشديد من النظام الحالي"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).وفي وقت سابق، نشرت قناة "بي إف إم" التلفزيونية بيانات عن نتائج التصويت الأولية، تفيد بأن ماكرون يتصدر بنسبة 57,6% من الأصوات، فيما حصلت لوبان على 42,4% منها.