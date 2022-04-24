عاجل

  • صالح ناصر: نحذر من إنهاء تفويض (أونروا) وتحويل خدماتها لمفوضية اللاجئين

شؤون فلسطينية

الهباش يدعو العالم لوقف الانتهاكات الاسرائيلية للحريات الدينية في القدس

الهباش يدعو العالم لوقف الانتهاكات الاسرائيلية للحريات الدينية في القدس
رام الله - دنيا الوطن
طالب قاضي قضاة فلسطين مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية الشيخ محمود الهباش، المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والحقوقية وقف الانتهاكات الإسرائيلية ووقف قمع دولة الاحتلال للحريات الدينية في مدينة القدس، ورفع الحصار المفروض على المقدسات الإسلامية والمسيحية وعلى رأسها المسجد الأقصى المبارك وكنيسة القيامة واحترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في مدينة القدس.

وأكد الهباش ان ما يجري في المدينة المقدسة من هجمة احتلالية بشعة ضد المسلمين والمسيحيين هو ارهاب دولة منظم وجريمة مكتملة الاركان وانتهاك صارخ للقوانين الدولية ومواثيق حقوق الانسان التي تكفل حق العبادة وتنظيمها بكل حرية وأمان.

ودعا الهباش دول العالم الى التوقف عن سياسة غض الطرف عن جرائم الاحتلال في فلسطين والتوقف عن سياسة الكيل بمكيالين.

وأكد ان هذا العالم هو عالم منافق وكاذب وان حقوق الإنسان لديه هي حالة انتقائية حيث توجد المصلحة والمكاسب، وان لون بشرة الضحية وجنسيته ولغته تلعب دوراً أساسياً في مسألة حقوق الإنسان.

وأضاف الهباش ان الاحتلال يمنع المسلمين من الوصول الى المسجد الأقصى المبارك خاصة ونحن نعيش أيام شهر رمضان المبارك حيث يزداد توافد الصائمين للرباط والاعتكاف في المسجد الأقصى وهو الأمر الذي تقابله قوات الاحتلال بالرصاص والقنابل والضرب والاعتقالات، وفي ذات السياق يفرض الاحتلال حصاراً مشدداً على كنيسة القيامة في مدينة القدس وهي أقدس الأماكن لدى المسيحيين في كل العالم ومنعت المصلين المسيحيين والزوار القادمين اليها من كل انحاء العالم من الوصول اليها خاصة ونحن نعيش ايام عيد الفصح المجيد، واعتدت عليهم بوحشية واقتحمتها بجنودها واعتقلت وضربت المتواجدين في محيطها او بداخلها .

وشدد قاضي القضاة ان الشعب الفلسطيني مسلمين ومسيحيين سوف يبقى يدافع عن أرضه ومقدساته مهما كان الثمن ومهما بلغت التضحيات ولن تثنيه جرائم هذا الاحتلال وعنصريته، حتى زوال الاحتلال الظالم عن أرضنا وننعم جميعاً بحرية وأمان في دولتنا الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

أخبار ذات صلة

بالأسماء: الداخلية بغزة تعلن كشف &#34;تنسيقات مصرية&#34; للسفر يوم الثلاثاء

بالأسماء: الداخلية بغزة تعلن كشف "تنسيقات مصرية" للسفر يوم الثلاثاء

الاحتلال يرفض استئنافاً بشأن استشهاد أطفال عائلة بكر بحرب 2014 على غزة

الاحتلال يرفض استئنافاً بشأن استشهاد أطفال عائلة بكر بحرب 2014 على غزة

القمة المصرية الأردنية الإماراتية: على إسرائيل وقف كل الإجراءات التي تقوض فرص تحقيق السلام

القمة المصرية الأردنية الإماراتية: على إسرائيل وقف كل الإجراءات التي تقوض فرص تحقيق السلام

مجدلاني يكشف حقيقية المعلومات المتعلقة بصرف رواتب الموظفين او الشؤون الاجتماعية

مجدلاني يكشف حقيقية المعلومات المتعلقة بصرف رواتب الموظفين او الشؤون الاجتماعية

ماهي رسالة حماس للوسطاء؟.. مصدر: المخابرات المصرية منعت تصعيداً عسكرياً في غزة

ماهي رسالة حماس للوسطاء؟.. مصدر: المخابرات المصرية منعت تصعيداً عسكرياً في غزة

مستوطنون يعتدون على المواطنين في قريوت جنوب نابلس

مستوطنون يعتدون على المواطنين في قريوت جنوب نابلس

بايدن يقبل دعوة نفتالي بينيت لزيارة إسرائيل

بايدن يقبل دعوة نفتالي بينيت لزيارة إسرائيل

الخارجية الفلسطينية تطالب بجهود امريكية ودولية لحل الصراع وليس إدارته

الخارجية الفلسطينية تطالب بجهود امريكية ودولية لحل الصراع وليس إدارته

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

مستوطنون يعتدون على المواطنين في قريوت جنوب نابلس

مستوطنون يعتدون على المواطنين في قريوت جنوب نابلس

بايدن يقبل دعوة نفتالي بينيت لزيارة إسرائيل

بايدن يقبل دعوة نفتالي بينيت لزيارة إسرائيل

الجامعة العربية: بيان اجتماع عمان بشأن الأقصى هو رسالة احتجاج عربية للمجتمع الدولي

الجامعة العربية: بيان اجتماع عمان بشأن الأقصى هو رسالة احتجاج عربية للمجتمع الدولي

مستوطنون يجرفون 10 دونمات من اراضي الفارسية بالأغوار الشمالية

مستوطنون يجرفون 10 دونمات من اراضي الفارسية بالأغوار الشمالية

عمليات تجريف للاحتلال بالضفة واعتقال طفلين من سلوان

عمليات تجريف للاحتلال بالضفة واعتقال طفلين من سلوان

ارزيقات: الاتفاق على صرف راتب كامل للمعلمين قبل عيد الفطر

ارزيقات: الاتفاق على صرف راتب كامل للمعلمين قبل عيد الفطر

(أونروا): برامجنا مستمرة ولا أحد يستطيع الغائها

(أونروا): برامجنا مستمرة ولا أحد يستطيع الغائها

تقرير: المستوطنون يضعون المنطقة على فوهة بركان

تقرير: المستوطنون يضعون المنطقة على فوهة بركان

منوعات

بعد غياب طويل.. شاهد كيف دعمت منى السابر إبنتها حلا الترك

بعد غياب طويل.. شاهد كيف دعمت منى السابر إبنتها حلا الترك

شاهد: نادية الجندي تكشف سبب رفضها لبطولة مسلسل &#34;ريا وسكينة&#34;

شاهد: نادية الجندي تكشف سبب رفضها لبطولة مسلسل "ريا وسكينة"

شاهد: نور الغندور تدافع عن أسيل عمران بعد هجومها الأخير عليها

شاهد: نور الغندور تدافع عن أسيل عمران بعد هجومها الأخير عليها

الموت يفجع سمية الخشاب في والدتها

الموت يفجع سمية الخشاب في والدتها

شاهد: وائل جسار يهاجم ميريام فارس بسبب كليبات أغانيها

شاهد: وائل جسار يهاجم ميريام فارس بسبب كليبات أغانيها

ما آخر التطورات الصحية لعبد الرحمن أبو زهرة؟

ما آخر التطورات الصحية لعبد الرحمن أبو زهرة؟

شاهد: زينب الموسوي تقاضي سيدة اتهمتها بسرقة زوجها

شاهد: زينب الموسوي تقاضي سيدة اتهمتها بسرقة زوجها

بعد إطلالتها الجريئة.. هيا مرعشلي تثير الجدل بهذه الإطلالة

بعد إطلالتها الجريئة.. هيا مرعشلي تثير الجدل بهذه الإطلالة

لهذا السبب.. منة شلبي تقاضي ممرضتين وتحصل على حكم حبسهم

لهذا السبب.. منة شلبي تقاضي ممرضتين وتحصل على حكم حبسهم

شاهد: درة تلفت أنظار جمهورها بآخر إطلالة لها

شاهد: درة تلفت أنظار جمهورها بآخر إطلالة لها

عربي

قمة مصرية أردنية إماراتية في القاهرة

قمة مصرية أردنية إماراتية في القاهرة

رئيس الوزراء الأردني: نقف بصلابة أمام أي محاولات لتغيير الوضع القائم لمقدسات القدس

رئيس الوزراء الأردني: نقف بصلابة أمام أي محاولات لتغيير الوضع القائم لمقدسات القدس

إطلاق نار كثيف وتعزيزات للجيش.. توتر كبير في شمال لبنان بعد غرق مركب مهاجرين

إطلاق نار كثيف وتعزيزات للجيش.. توتر كبير في شمال لبنان بعد غرق مركب مهاجرين

قتلى بغرق زوارق للمهاجرين قبالة سواحل تونس

قتلى بغرق زوارق للمهاجرين قبالة سواحل تونس