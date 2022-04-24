مجدلاني يكشف حقيقية المعلومات المتعلقة بصرف رواتب الموظفين او الشؤون الاجتماعية



وقال مجدلاني، في تصريحات له، مساء اليوم الأحد: "إن ما يتم تداوله بشأن الموضوع غير صحيح، وإنه لم يدل بأي تصريحات تخص الموضوع على الإطلاق، وإن ما حصل هو فبركة ومحاولة لضرب مصداقية الوزارة".



واستنكر وزير التنمية الاجتماعية، الأخبار المفبركة التي يتم تداولها حول الموضوع والتي من شأنها اللعب بعواطف الناس، داعيًا وسائل الإعلام إلى استقاء المعلومات من مصادرها الصحيحة.





رام الله - دنيا الوطننفى وزير التنمية الاجتماعية د. أحمد مجدلاني إدلاءه بأي تصريحات صحفية حول صرف رواتب الموظفين أو صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية.