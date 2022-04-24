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دولي

الانتخابات الرئاسية الفرنسية.. ماكرون يتصدر الجولة الثانية بنسبة 55-58٪ من الأصوات

الانتخابات الرئاسية الفرنسية.. ماكرون يتصدر الجولة الثانية بنسبة 55-58٪ من الأصوات
رام الله - دنيا الوطن
أفادت وسائل إعلام بلجيكية، مساء الأحد، بأن استطلاع الناخبين بعد التصويت كشفت أن إيمانويل ماكرون يتصدر الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الفرنسية بنسبة 55-58٪ من الأصوات.

وذكرت أن نسبة المشاركة في الجولة الثانية بلغت 63.23٪ في حدود الساعة 5 مساءا، بانخفاض نقطتين عن عام 2017، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وعام 2017 بلغت نسبة الإقبال في الجولة الثانية 65.30٪ في التوقيت نفسه (5 مساءا)، فيما بلغت في عام 2012 نسبة 71.96٪.

وتوجه الناخبون في فرنسا إلى صناديق الاقتراع منذ صباح يوم الأحد ليقرروا من سيترأس البلاد في ظل منافسة محتدمة بين الرئيس المنتهية ولايته إيمانويل ماكرون، ومنافسته مارين لوبان.

وكشف آخر استطلاعات للرأي أن ماكرون سيفوز في الدورة الثانية التي تشكل نسخة ثانية من تلك التي جرت في العام 2017، بفارق أقل من الذي سجل قبل خمس سنوات عندما حصل على 66 بالمئة من الأصوات، لكن قد يكون لنسبة الامتناع تأثير كبير.

ويخشى كل من المعسكرين امتناع ناخبيه عن التصويت لا سيما في هذه الفترة من العطلات المدرسية الربيعية في جميع أنحاء البلاد. 

وأيا يكن الفائز، سيكون لهذا الاقتراع أهمية تاريخية، فماكرون غذا فاز سيصبح أول رئيس يُعاد انتخابه منذ جاك شيراك في 2002 وأول رئيس يُعاد انتخابه خارج فترة تعايش مع حكومة من جانب سياسي آخر منذ بدء اختيار رئيس الدولة بالاقتراع العام المباشر في 1962، أما إذا انتصرت لوبان فستصبح أول امرأة وأول زعيم لليمين يتولى الرئاسة.

جدير بالذكر أنه وبسبب فارق التوقيت، أدلى الناخبون فى سان بيير وميكلون من بين أقاليم ما وراء البحار الفرنسية التي تقع قبالة الساحل الشرقي لكندا، يوم السبت باصواتهم،وتبعهم الناخبون في أقاليم جويانا الفرنسية وغوادلوب مارتينيك وبولينيزيا.

كما أدلى الناخبون الفرنسيون في أمريكا الشمالية بأصواتهم في الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية.

وسجل أكثر من 130 ألف فرنسي على اللوائح الانتخابية في الولايات المتحدة ونحو مئة ألف فرنسي في كندا.

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