بايدن يقبل دعوة نفتالي بينيت لزيارة إسرائيل





وبحسب الموقع الإسرائيلي، فقد اتفق الطرفان خلال المكالمة هاتفية على أن يقوم بايدن بزيارة إسرائيل في الأشهر المقبلة، لافتا في الوقت ذاته إلى أن الاخير قبل الدعوة.



ووفقا للموقع، فقد تناولت المحادثة التي أجراها بينت مع بايدن، الجهود المبذولة لمنع إزالة إيران من قائمة المنظمات "الإرهابية" الأمريكية.







رام الله - دنيا الوطنأفاد موقع (واللا) الإسرائيلي أن نفتالي بينت، رئيس وزراء الاحتلال، أجرى مكالمة هاتفية، مساء اليوم الأحد، مع الرئيس الأمريكي، جو بايدن، وتناولا الاحداث في القدس.