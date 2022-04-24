غانتس يتخذ قراراً بشأن عمل معبر (إيرز)

رام الله - دنيا الوطنأفادت القناة 13 الإسرائيلية، أن بيني غانتس، وزير جيش الاحتلال الاسرائيلي، أصدر، مساء اليوم الأحد، قراراً بإبقاء معبر بيت حانون/ ايرز شمالي قطاع غزة، مغلقاً ليوم غدٍ الاثنين.وأشارت القناة، إلى أن قرار غانتس باستمرار اغلاق معبر ايرز جاء بعد جلسة لتقييم الوضع الميداني.وبدورها، أكدت إذاعة جيش الاحتلال، أن غانتس قال في نهاية جلسة تقييم الوضع: "سنستمر في التسهيلات وفتح المعابر مع غزة فقط في حالة الحفاظ على الاستقرار الأمني، وسنستخدم الوسائل المتنوعة المتاحة لنا بطريقة تبدو مناسبة".وشهد قطاع غزة، خلال الايام الماضية، حالة من التوتر، جراء قصف طائرات الاحتلال الاسرائيلي، عدة مواقع تابعة للمقاومة الفلسطينية، ردا على اطلاق الصواريخ من القطاع تجاه مستوطنات غلاف غزة.