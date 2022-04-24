شؤون فلسطينية

عمليات تجريف للاحتلال بالضفة واعتقال طفلين من سلوان

عمليات تجريف للاحتلال بالضفة واعتقال طفلين من سلوان
رام الله - دنيا الوطن
قامت جرافات عسكرية تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي وللمستوطنين اليوم الأحد، بعمليات تجريف لأراضٍ فلسطينية في مناطق متفرقة بالضفة الغربية، إلى جانب اعتقال طفلين من بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى بالقدس المحتلة.

وفي الأغوار الشمالية، عملت جرافات تابعة للمستوطنين على تجريف أراضٍ فلسطينية في منطقة الفارسية، وذلك بهدف توسيع مستوطنة "سلعيت".

كما جرفت آليات تابعة لجيش الاحتلال أراضٍ في قرية بورين جنوب نابلس، لصالح التوسع الاستيطاني في المنطقة.

وقطع مستوطنون أشجار زيتون، تعود للمواطن مراد محمد عامر من قرية عزموط قضاء نابلس.

ومنعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، المزارعين من الوصول إلى أراضيهم الواقعة قرب سياج الفصل العنصري، المقام على أراضي قرية "رمانة" غرب جنين.

وفي سياق متصل، نصبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، حاجزا عسكريا على مدخل بلدة الخضر جنوب بيت لحم.

وأوقف جنود الاحتلال المركبات الفلسطنيية على الحاجز، وقامت بتفتيشها والتدقيق في هويات المواطنين، ما أدى إلى عرقلة في حركة السير.

وأصيب أحد العمال الفلسطينيين برصاص قوات الاحتلال فجر اليوم الأحد، في قرية زبوبا غرب جنين، القريبة من جدار الفصل العنصري المقاوم على أراضي طولكرم، قبل أن يتم اعتقاله.

وفي القدس المحتلة، اعتقلت قوات الاحتلال اليوم الأحد، طفلين من بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى، وهما: محمد صادق غيث (15 عاما)، ومحمود جمال غيث، عقب مداهمة منزليهما في حي بطن الهوى بالبلدة.

ونصبت قوات الاحتلال حاجزا عسكريا على مفترق وادي الربابة، عند مدخل بلدة سلوان بالقدس المحتلة.

وفي الخليل، ألقى شبان فلسطينيون الحجارة صوب مركبات مستوطنين قرب جسر بيت كاحل شمال غرب المدينة.

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