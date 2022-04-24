ارزيقات: الاتفاق على صرف راتب كامل للمعلمين قبل عيد الفطر

رام الله - دنيا الوطنأكد أمين عام اتحاد المعلمين الفلسطينيين سائد ارزيقات اليوم الأحد، إنه تم الاتفاق على صرف راتب كامل قبل عيد الفطر المبارك لكافة المعلمين، إضافة إلى تعديل العلاوات الإشرافية، كما تم الاتفاق على إعطاء وزارة التربية والتعليم أحداث وظيفي بالملفات العالقة وصرف كافة المستحقات المترتبة إضافة إلى ملف مكافآت القدس وإدماجها بالراتب.ودعا ارزيقات في حديث مع إذاعة (فلسطين) كافة المعلمين والطلبة العودة الى مقاعد الدارسة لانتظام العملية التعليمية بناء على الاتفاق الذي جرى وكانت نتائجه إيجابية لصالح حقوق المعلمين.وقال إنه تم الاتفاق على عدة قضايا كانت عالقة أبرزها تعديل طبيعة العمل بإضافة 15% يجري تطبيقها على مدار عامين بدءا من العام المقبل.