لابيد: إسرائيل ملتزمة بالوضع الراهن في الحرم القدسي وليس لدينا خطط تقسيم بين الأديان

رام الله - دنيا الوطنزعم وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لابيد، اليوم الأحد، أن حكومته لا تسعى إلى تقسيم المسجد الأقصى المبارك في القدس المحتلة، زمانيًّا، وأنها لا تسعى لفرض سيطرتها عليه.جاء ذلك خلال تصريحات دافع بها لابيد عن ممارسات الاحتلال، والتي أدلى بها لابيد لصحفيين بوزارة الخارجية، وادعى خلالها أنه "جرت في الأسابيع الثلاثة الماضية، محاولة خطيرة في القدس"، مضيفا أن "تنظيمات (إرهابية) حاولت خطف المسجد الأقصى، خلال شهر رمضان، لإحداث تفجر عنيف في القدس، ليتحوّل إلى مواجهة عنيفة في عموم البلاد".وتأتي ادعاءات لابيد بعد أسبوع من التصعيد والاعتداءات التي تمارسها سلطات الاحتلال بشكل يوميّ، على المسجد الأقصى وعلى المصلين، الذين اعتُدي عليهم بالضرب، والسحل، والتنكيل، كما استُهدفوا بقنابل الغاز، والصوت، والرصاص المعدني المغلف بالمطاط، ما أسفر عن إصابة واعتقال المئات.