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قمة مصرية أردنية إماراتية في القاهرة

قمة مصرية أردنية إماراتية في القاهرة
رام الله - دنيا الوطن
من المقرر، أن تعقد خلال الساعات المقبلة، قمة مصرية أردنية إمارتية، في القاهرة.

ويلتقي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بالعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، وكذلك ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد آل نهيان، وسيبحثون قضايا الشرق الأوسط، بما فيها الأحداث الأخيرة في الأراضي الفلسطينية.

وأعلن الديوان الملكي الأردني أن الملك عبدالله الثاني، يرافقه  الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، غادرا أرض المملكة متوجهين إلى القاهرة، لعقد لقاء ثلاثي أردني إماراتي مصري.

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