التشريعي بغزة يندد بفرض الاحتلال قيودًا على المسيحيين في (سبت النور)

رام الله - دنيا الوطنندد المجلس التشريعي بغزة، بالانتهاكات الاحتلال المستمرة بحق المقدسات الإسلامية والمسيحية، على حد سواء في فلسطين، في تجاوز خطير لمشاعر المسلمين والمسيحيين، وانتهاكاً لكافة الأعراف والمواثيق والقوانين التي حصنت المقدسات وكفلت حق حرية العبادة.جاءت تصريحات المجلس التشريعي بغزة، ردًا على اقتحام جنود الاحتلال لكنيسة القيامة في القدس المحتلة، وانتهاك حرمتها وفرض قيود على المسيحيين الذين يحيون (سبت النور)، بالتزامن مع استمرار العدوان الصهيوني بحق المقدسات الإسلامية منذ بداية شهر رمضان المبارك.وقال :"إن الاحتلال تجاوز كل الخطوط الحمراء من خلال مساسه بالأديان، وأنه أن الأوان للجمه ومحاسبته على هذا الارهاب المنظم".ودعا تشريعي غزة المجتمع الدولي إلى وقف سياسة الكيل بمكيالين في التعامل مع القضية الفلسطينية وجرائم الاحتلال، "وعدم الصمت على انتهاكات الاحتلال، وإلا فإننا سنواجه تماديًا جديدًا سيكون أخطر".وأشاد المجلس التشريعي بأبناء الشعب الفلسطيني مسلميه ومسيحيه خاصة في القدس المحتلة، الذين سطروا أبهى صورة للدفاع عن المقدسات والأرض، ويصرون على الصمود في وجه الاحتلال ومخططاته، داعيا الكل الفلسطيني وأحرار العالم لدعمهم وإسنادهم.