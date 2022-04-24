حماس: كلام المفوض العام لـ (أونروا) مرفوض ويمس جوهر قضية اللاجئين

رام الله - دنيا الوطنأكد المتحدث باسم ​حركة حماس​، ​جهاد طه​، أن "كلام المفوض العام لوكالة الغوث (أونروا)، فيليب لازاريني، حول تقديم بعض المؤسسات الدولية خدمات نيابةً عن ​الأنروا​ مرفوض، ويمس جوهر قضية ​اللاجئين​ ودور الوكالة الأساسي وديمومة عملها الذي أسست من أجلها في خدمة وإغاثة اللاجئين".وشدد طه على "ضرورة أن تتحمل وكالة (أونروا) مسؤولياتها كاملةً تجاه قضية اللاجئين، والإيفاء بالتزاماتها تجاه قضية اللاجئين، الذين يعيشون أوضاعاً وظروفاً اقتصادية واجتماعية صعبة"، لافتاً إلى أن "من واجب الوكالة تأمين المستلزمات الإغاثية والخدماتية لكافة اللاجئين الفلسطينين، الذين هجروا من ديارهم قسراً لحين العودة".ودعا طه "أبناء ​الشعب الفلسطيني​ وفصائله ​المقاومة​ للوقوف صفاً واحداً وبحزم، وتصعيد التحركات الشعبية بوجه هذه السياسة التي ستؤدي لشطب مؤسسة (أونروا) والتي تعتبر الشاهد الحي على قضية اللجؤ وصولاً الى تصفية قضية اللاجئين ضمن مخطط تسعى له بعض الجوانب الدولية والإقليمية".